Genç İşadamları Derneği, turizm sektörü için Turizm Bakanı'na öneriler sundu

Bir kez daha kapanma yaşayıp, önümüzde bulunan turizm sezonun kaçırılmasının tüm ülke ekonomisinin sonu olacağı gerçeğinden yola çıkan Genç İşadamları Derneği turizm sektörünün ivedilikle ve en doğru şekilde açılabilmesi için Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na öneriler sundu

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, turizm sektörünün ivedilikle ve en doğru şekilde açılabilmesi için Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na önerilerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi son bir yılda ülkede de turizm ve yükseköğretim sektörleri başta olmak üzere, tüm hizmet odaklı sektörlerin çok ciddi kan kaybettiğine dikkat çekilerek, bu sektörlerdeki işveren ve çalışanların evlerine ekmek götüremeyecek duruma geldikleri kaydedildi.

Açıklamada, bir kez daha kapanma yaşayıp, önümüzde bulunan turizm sezonun kaçırılmasının tüm ülke ekonomisinin sonu olacağı gerçeğinden yola çıkarak Bakan Ataoğlu’na iletilen öneriler şöyle sıralandı:

“Turizm sektörü paydaşlarının, gelmesine çok az bir zaman kalan turizm sezonuna planlı hazırlanabilmeleri, otellerin hazırlıklarını bitirebilmeleri ve acentelerin satışa başlayabilmeleri için 1 günlük veya 3 günlük fark etmeksizin; Nisan ayı itibari ile karantinasız girişlere başlanacaksa bunun derhal netleştirilmesi ve resmi olarak açıklanması.

Turizmin tam anlamıyla başlayabilmesi için eksik olan aşının bir an önce tedarik edilmesi ve Nisan ayında ki açılım süreci başlamadan tüm hizmet sektörünün aşılanmasının bitirilmiş olması.

Turizm Bakanlığı’nın turizmle ilgili yaptıkları veya yapacakları pazarlama aksiyonlarını tüm paydaşlar ile paylaşmasını, ilk etapta pazarlamaya Türkiye Cumhuriyeti ile başlanacak olması sebebiyle reklam ve pazarlama kampanyasının en hızlı şekilde duyurulması.

Nisan ayı itibariyle aşı kartlarını beyan edecek turistlere Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği kriterlerle karantinasız olarak direk ülkeye giriş yapmaları.

Aşısız gelen turistler için de etkin devlet kontrolü altında tatmin edici kontrol mekanizmaları oluşturulduktan ve kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra Sağlık Üst Kurulu’nun da belirleyeceği kriterlerle, karantinasız 3 günlük girişlere izin verilmesi ve bunun en kısa sürede resmi olarak açıklanması.

Nisan ayına kadar pandemi hastanesinin kadrosunun ve eksiklerinin tamamlanması ve turizmin başlamasıyla beraber yeni karantina yerlerinin belirlenip hazır edilmesi.”