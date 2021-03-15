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Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval

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Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval

 Limasol’da, dün, binlerce kişi Covid-19 pandemisine ve kısıtlamalara rağmen farklı noktalarda buluşarak karnaval yaptı.

Güney Kıbrıs’taki Sağlık Bakanlığı’nın kısıtlayıcı tedbirlerine karşı “kendilerince çözüm bulan” karnavalcılar, araba turu yapmanın yasak olmaması nedeniyle önce arabalarıyla şehir turu yaptı, akabinde de meydanlara indi.
Polisin bölgeye gelmesinin ardından kostümlü ve flamalı binlerce karnavalcı eski liman bölgesinde yeniden toplanarak eğlenmeye devam etti.


Yasak olmasına rağmen içki satışının da yapıldığı eğlencede, polis satış yapanlara ceza kesti; 28 kişiye de dava okudu.

Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yoliti, karnaval eğlenceleriyle ilgili videoların sosyal medyaya düşmesinin ardından açıklama yaparak, bu görüntülerin endişe verici olduğunu, polis müdahalesi yapılmadığını,  ancak yaşananların “mantık dışı” olduğunu ifade etti.

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