Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri için beyan verme süresi uzatıldı

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, 30 Nisan 2024 tarihine kadar sunulması zorunlu olan 2023 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri için beyan verme süresinin uzatıldığını duyurdu .

Buna göre, son beyan tarihi kurumlar vergisi yükümlüleri için 30 Mayıs 2024, gelir vergisi yükümlüleri için ise 24 Haziran 2024 mesai bitimi olarak açıklandı.

