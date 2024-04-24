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Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri için beyan verme süresi uzatıldı

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Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri için beyan verme süresi uzatıldı
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Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, 30 Nisan 2024 tarihine kadar sunulması zorunlu olan 2023 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri için beyan verme süresinin uzatıldığını duyurdu .
Buna göre, son beyan tarihi kurumlar vergisi yükümlüleri için 30 Mayıs 2024, gelir vergisi yükümlüleri için ise 24 Haziran 2024 mesai bitimi olarak açıklandı.
 
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