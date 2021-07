Geleceğe yatırımın güvenli yolu Birikimli Hayat Sigortası’nda

Near East Hayat, ada halkının kendi geleceğine yönelik tasarruf ve yatırım yapması için geliştirdiği Birikimli Hayat Sigortası ile geleceklerini güvence altına alıyor

Ülke genelinde üretim ve istihdama yönelik ciddi çalışmalar yapan Near East Oluşumunun, Hayat ve Sağlık Sigortaları alanındaki şirketi Near East Hayat, ada halkının kendi geleceğine yönelik tasarruf ve yatırım yapması için geliştirdiği Birikimli Hayat Sigortası ile geleceklerini güvence altına almalarını sağlıyor.

Geleceğe yatırım yapmanın önemini bilen ve ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi’nin oluşturulmasında önemli adımlar atan Near East Hayat, Hayat sigortaları ürünlerini sürekli geliştirerek, sigortalılarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirmeye devam ediyor.

Hayat sigortaları, kişilerin belirli dönemlerde karşı karşıya kaldıkları riskleri teminat altına almakta. Birikimli Hayat Sigortaları ise; sigortalıların kendisi ve sevdikleri için farklı yaşam dönemlerinde birikim oluşturabilecekleri ve sigorta süresi boyunca da yaşam kaybı veya maluliyet gibi risklere karşı teminat sağlayabilecekleri ürünlerdir.

En az 10 en çok 30 yıl süreli seçenekleri bulunan Birikimli Hayat Sigortasının temel amacı sigortalılara bazı risklere karşı güvence sunarken düzenli para biriktirmesini de sağlamasıdır. 18 - 65 yaş aralığında yetişkinlerin dahil olabileceği Birikimli Hayat Sigortası birikime ek olarak ödenen yıllık primin 10 katı kadar vefat teminatı da içermektedir.

Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık ve Yıllık ödeme seçenekleriyle sigortalılar, kredi kartı ya da otomatik ödeme talimatıyla düzenli birikim yapmaya teşvik ediliyor. Sigortalıların birikimleri Near East Hayat’ın Fon Birimi tarafından çeşitli fonlarda yatırıma yönlendirilerek birikimlerin ilave getiri kazanması sağlanıyor.

Near East Hayat Birikimli Hayat Sigortası ile Türk Lirası (TRY), Amerikan Doları (USD), Euro (EUR) ve İngiliz Sterlini (GBP) gibi 4 farklı para cinsi ile birikim yapabilme olanağı var.

Birikimli Hayat Sigortasınının birçok avantajı var; getiri garantili ve güvenli-düzenli birikim yapmanızı sağlarken olası riskler karşısında sizi güvende tutuyor. İhtiyaç durumunda ise poliçenizi bozmaya gerek kalmadan kendi birikiminizden borç alma imkanı sunuyor. Ödediğiniz primler Near East Hayat fon yönetimi tarafından 2 gün içinde yatırıma yönlendiriliyor ve böylece paranız hemen para kazanmaya başlıyor.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün Birikimli Hayat Sigortası ürününe yönelik açıklamasında;

“Hayat Sigortaları, poliçede belirtilen şart ve haller içinde; sigortalının belli bir süre içinde ölümü, belli bir süreden fazla yaşamasını veya her iki ihtimali birden sigorta edebilir; risk gerçekleştiğinde ise geride kalanların yaşamlarını daha iyi şartlarda sürdürmelerine olanak sağlar. Birikimli Hayat Sigortası da, hem risk hem de birikim içeren bir üründür. Şirketimizin kuruluş amaçlarından biri olan ada halkının geleceği için onları tasarruf yapmaya yönlendirmek amacıyla Birikimli Hayat Sigortası ürününün özellikleri örtüşmektedir. Bireysel olduğu gibi kurumsal olarak da yapmaktayız. Ayrıca, teknoloji ve bilgi birikimimizin birleşmesi ile sigortalılarımıza kolaylıklar sunmaya devam ediyoruz. Bu yolda ilerlerken ilk uygulamamız olan Benim Sigortam’ı devreye aldık ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir platformda kendi poliçe ve birikimlerini takip edebilmelerine, diğer ürünlerimiz hakkında bilgi alma ve tazminat başvurusu yapabilme imkanı sunuyoruz...” dedi.

Hayat Sigortanız ile ilgili tüm bilgiler Benim Sigortam Uygulamasında

Near East Hayat’ın, sigorta sektöründe ürün ve hizmet ayağındaki bilgi birikimini, teknolojik alt yapısı ve güçlü gelecek vizyonu ile dijital dönüşüm alanında da gösterdiği projesi “Benim Sigortam” web ve mobil uygulaması ile sigortalılarına pek çok kolaylık sunuyor.

Near East Hayat ve Near East Technology işbirliği ile hayata geçirilen ve Şubat 2021’de devreye alınan, “Benim Sigortam” uygulaması ile Birikimli Hayat Sigortası sahiplerinin ürünle ilgili her türlü bilgiye, detaya ulaşmaları tek bir panelden sağlanıyor”

Near East Hayat Benim Sigortam uygulamasına www.neareasthayat.com web sitesinden ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Benim Sigortam butonuna tıklanarak, sisteme kayıtlı telefon aracılığı ile şifre alınıp giriş sağlanabiliyor. Kullanıcılar “Benim Sigortam” sayfasına giriş yaptıklarında poliçe adedinden, poliçenin başlangıç-bitiş tarihlerine, hangi teminatların olduğuna ve ödeme planlarına kadar ayrıntılı verileri görebiliyorlar. Birikimli Hayat Sigortası olan sigortalılarımız ise, ne kadar prim yatırdıklarını, yatırdıkları primin ne kadarının yatırıma yönlendiğini ve birikimlerinin ne kadar olduğuna dair kişisel bilgilerine kolaylıkla erişebilmekteler. Lha