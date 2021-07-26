LTB'ye Iphone ve Ipadle online ödeme yapılabilir

Iphone ve Ipad üzerinden de Lefkoşa Türk Belediyesine ödeme yapılabiliyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, LTB faturalarının internet üzerinden ödeme yapılmasını mümkün kılan LTB Online uygulaması artık AppStore’dan da indirilip ödeme işlemi yapılabilecek. Bugüne kadar LTB Online uygulaması sadece Android işletim sistemli telefon ve tabletlerle kullanılabiliyordu.

Mobil uygulama sayesinde su faturaları, emlak vergisi, trafik cezası, reklam, meslek ve kira borcu telefon ve tablet üzerinden ödenebiliyor.