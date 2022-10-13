Geçitkale’de lavanta bahçesi için sponsorluk protokolü imzalandı

Geçitkale Belediyesi ve Creditwest Bank arasında “Cittaslow Geçitkale Belediyesi Lavanta Bahçesi” Sponsorluk Projesi protokolü bugün Creditwest Bank Merkez Binası’nda imzalandı.

İmza tören sonrasında Lavanta Bahçesi Projesinin amacına değinen Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuşmasında böyle bir projenin hayata geçmesine katkıda bulunan Creditwest Bank’a teşekkürlerini sunarak, projenin Karpaz-Lefkoşa anayolu üzerinde 13 dönümlük arazide gerçekleşeceğini belirtti. Öztaş, yaklaşık 30,000 Lavandula Angustifolia türü lavanta fidanının dikileceği bahçede kafeterya, lavanta ürünlerinin satışı ve halka açık seyir bahçesi olacağını vurguladı.

“LAVANTA PROJESİ, TARIM VE KADIN EMEĞİNİN DESTEKLEMESİ İLE CREDITWEST’IN VİZYONUNA ÇOK UYGUN BİR PROJEDİR.”

Creditwest Bank olarak Lavanta Projesi’ne çok inandıklarını ve proje için çok heyecanlı olduklarını belirten Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, projenin üretimi, tarımı ve kadın emeğinin güçlendirimesi öğelerini ihtiva ettiğini bu nedenle Creditwest Bank’ın vizyonuna çok uygun olduğunu söyledi.

Dünyanın başka yerlerinde değeri görülen, ekonomiye katılan Lavanta türünü Kıbrıs halkı ile bu proje sayesinde yeniden tanıştırılacaklarını belirten Zaheer, üretim ile birlikte kadın kooperatifinin de Geçitkale Belediyesi önderliğinde kurulmasını ayrıca sevinç ile karşıladıklarını açıkladı.

Creditwest Bank’ın 7 yıldır üretime çok büyük destek sağladığının altını çizen Zaheer, çiftçilik, hayvancılık ve seracılık sektörüne önemli bir finans sağladıklarını açıkladı. Creditwest Bank olarak üretim anlamında gelen tüm proje ve talepleri dikkatle değerlendirdiklerini söyleyen Zaheer, birlikte bu projeyi daha da büyüterek Lavanta tarlasında üretilecek ürünlerin Kıbrıs içerisinde ve dışarısında pazarlanması için de destek sağlayacaklarına vurgu yaptı.

