Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarına toplu iş sözleşmesi

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarının özlük hakları ile ilgili toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarının özlük hakları ile ilgili toplu iş sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, perşembe günü imzalanan toplu iş sözleşmesine Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Serbest Liman Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Borataş, Serbest Liman Müdürü Hasan Curcioğlu, yetkili sendika Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve sendika genel sekreteri Devrim Gündüz imza koydu.

Çalışanların özlük haklarının korunması ile ilgili toplu iş sözleşmesi, çalışanların maaşları, sosyal sigorta - ihtiyat sandığı yatırımları, vergileri, tahsisatları, üniforma giyecek ödenekleri, bayramlıkları, kadınların beş yıla bir yıl yıpranma hakları, emekli oldukları zaman alacakları kıdem tazminatları, veznede çalışanların kasa tahsisatları, işçilerin kirlilik ödenekleri, gibi hakları düzenleniyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, topu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla ilgili açıklamasında, sözleşmenin ilgili taraflara ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bakan Amcaoğlu, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile çalışanlarının ülke için çok önemli olduğuna dikkat çekerken, burada çalışanların tüm özlük haklarının en iyi şekilde sözleşmede yer almasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

