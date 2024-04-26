Gardiyanoğlu: "Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için en geç tarih 18 Mayıs’tır’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugün Kalkanlı Yaşam Evi’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanma tarihi ile ilgili sorulan bir soru üzerine açıklama yaparak, Komisyon’un toplanacağı en geç tarihin 18 Mayıs olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün katıldığım bir televizyon programında, biliyorsunuz Bakanlar Kurulu geçen ay bir karar almıştı. Dört ayda bir, yılda üç kez olacak bir süreç içerisinde hayat pahalılığının direkt kamu çalışanlarına yansıtılmasıyla ilgili alınan bir karar vardı. Dün katıldığım ilgili canlı yayında bana bu soru sorulmuştu. Ben de net olarak şunu söyleyim, programda ifadelerimde de bu vardır. Geçen haftalarda işçi ve işveren kesimiyle görüşmelerim oldu. Asgari ücret masasından önce, bir mutfak hazırlığı olduğunu, ön hazırlıklar yapıldığını söylemiştim. Bununla ilgili, dün canlı yayında 18 Mayıs’a kadar sürem olduğunu söyledim. 18 Mayıs’a kadar hem işçi hem işveren kesimiyle temaslarım devam edecek. Ve eğer her iki tarafla ortak bir zemine kavuşturabilirsek 18 Mayıs’a kadar bunu sonlandıracağım. Canlı yayında bu cevabımın arkasından gelen diğer bir soru vardı. Bunlar olmasaydı normalde Asgari Ücret Saptama Komisyonu hangi dönemde toplanır? diye soruldu. Ben de ilgili programda Haziran ayı şeklinde cevap verdim. Herhalde haberin çözümü ile ilgili bir anlam kargaşası yaşandı ve bir çok yerde Bakan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu Haziran’da toplayacak diye haber çıktı. Bu doğru değildir. Benim programda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için bahsettiğim en geç tarih: 18 Mayıs’tır."