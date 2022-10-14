Figopara’ya 11 milyon dolar yatırım

Kıbrıslı Türk girişimci ve yatırımcı Ahmet Bilgen’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve Türkiye piyasasında faaliyet gösteren şirketi Figopara’ya dünyanın ve Türkiye’nin en büyük iş, finans ve girişim kuruluşlarından 11 milyon dolar yatırım!

Yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara, Seri A yatırım turunda dünyanın ve Türkiye’nin iş, finans ve girişim alanındaki en büyük kuruluşlarının gözdesi oldu. L2G Ventures’ın liderliğinde yapılan turda; Abdul Latif Jameel General Technology Ventures, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Eczacıbaşı Momentum, Finberg, İş Bankası Maxis Yenilikçi GSYF, Logo Yazılım, Sabancı Ventures, ScaleX Ventures, TechOne Venture Capital ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki TKYB Sermaye Fonu, Figopara'ya 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırımla stratejik yatırımcı oldu. Figopara aldığı bu yatırımla iş modelini geliştirerek büyük şirketlerin tedarikçileriyle sürdürülebilir finansal ilişki kurmasına ve KOBİ’lerin işlerini ileriye taşımaları için yeni

kaynaklar bulmasına aracılık etmeyi sürdürecek.

Kurumsal şirketler için tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağlayan fintek şirketi Figopara, küresel olarak içinde bulunulan zorlu ekonomik durumda dahi eşsiz iş modeli ve sürdürülebilir büyümesiyle yerli ve yabancı büyük yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar iki ayrı yatırım turunda toplam 5,6 milyon dolar yatırım alan Figopara, Türkiye'nin en büyük yerli sermayeli bağımsız portföy yönetim şirketi konumundaki İstanbul Portföy’ün kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu L2G Ventures’ın liderlik ettiği Seri A yatırım turunu 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım ile tamamladı. Yatırım turuna mevcut yatırımcılardan Dünya Bankası Grubu üyesi IFC (Uluslararası Finans Kurumu), Eczacıbaşı Momentum ve Finberg’in yanı sıra Abdul Latif Jameel General Technology Ventures, İş Bankası Maxis Girişim Sermayesi Fonu (GSYF), Logo Yazılım, Sabancı Ventures, ScaleX Ventures, TechOne Venture Capital, ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki TKYB Sermaye Fonu’nun aralarında bulunduğu yatırımcılar katıldı. Figopara aldığı bu yatırımla KOBİ’lerin daha fazla finansmana ulaşmasına aracılık ederken, yatırımı ayrıca satın alma fırsatları ve yurt dışı büyüme hedefleri doğrultusunda da kullanacak.

BAHAR: “FİNANSMANA ERİŞİME ARACI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunu, Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, şunları söyledi: “Hızlı büyüyen bir şirket olmamız, hali hazırda global açılımımız ve yurt dışı planlarımızla öngördüğümüz kaynağın çok üzerinde bir tutarı Figopara’ya getirmeyi başardık. Finansal teknolojiler ve girişim ekosisteminde bu kadar çok sayıda güçlü kurumun yatırım için bir araya geldiği bir şirket olmak da bizi ayrıca gururlandırıyor. Söz konusu bu yatırım turunda yatırımcılarımızın, alanında lider stratejik yatırımcılar ve girişim sermaye fonları olması bizim için büyük bir önem taşıyor. Bugün itibarıyla 20’den fazla banka ve 10’un üzerinde finansal kuruluşun entegre olduğu Figopara, yeni yatırımcılarından da aldığı güçle önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdürecek. Öte yandan hali hazırda yatırımcımız olan Dünya Bankası Grubu üyesi IFC’nin bu dönemde yatırım turuna 3. kez katılarak Figopara’ya tekrar yatırım yapması Türkiye ekonomisine ve Figopara’ya olan güveni de perçinlemiş oldu. Yine mevcut yatırımcılarımızı bu turda da aramızda görmek bizi oldukça mutlu etti. Tura katılan çok kıymetli yeni yatırımcılarımızın da bize güç katacağına olan inancım sonsuz. Aldığımız bu yatırımı KOBİ’lerin vade problemini çözmek üzere finansman kaynağı olarak kullanacağız. Aslında bu, Figopara özelinde KOBİ’lere yapılmış bir yatırım diyebiliriz.”

BAHAR: “YURT DIŞI AÇILIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Figopara’nın ilk iki yılında 5 kat büyüme hedefine ulaştığını ifade eden Bahar, “2022 yılında İzmir, Ankara ve Adana ofislerimizi açarken, KOBİ finansman tedariğimizi bir önceki yıla kıyasla 8 Kat büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. İtalya’dan sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde de yurt dışı açılımlarımız devam edecek” dedi.

Figopara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bilgen ise şöyle konuştu: “Dünyada merkez bankalarının parasal sıkılaşma politikasına geçişiyle birlikte küresel ölçekte likiditenin piyasadan çekildiği bir dönemde Figopara olarak aldığımız bu yatırım ne denli doğru bir yolda olduğumuzun somut bir göstergesi. Figopara olarak dünyanın ve Türkiye'nin güçlü kurumlarından yatırım almaktan dolayı gururluyuz.”

Gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi durumunda Kuzey Kıbrıs’ta da benzer bir Finansal teknolojiler ve girişim ekosisteminin hızlıca oluşabileceği düşüncesindeyim. Böyle bir yapının Kuzey Kıbrıs’ta oluşması durumunda ada ekonomisine büyük katkılar sağlanacaktır.

Yatırımcı ve girişimci olarak Türkiye’deki bu güzel gelişmeleri Kıbrıs’tada görmek için elimden geleni yapmak için hazırım.

DENİZ: “GLOBAL PAZARDA REKABET EDECEK ŞİRKETLERE ODAKLANIYORUZ”

L2G Ventures GSYF yönetici ortağı Mehmet Ali Deniz ise yatırım özelinde şu değerlendirmede bulundu: “L2G Ventures olarak stratejimiz, Türkiye'de sektöründe lider olup, bölgesel ve global piyasalarda rekabet edecek ekip, kaynak ve vizyona sahip olan firmaları desteklemek. Türkiye'de tedarikçi finansmanına getirdiği yenilikçi yaklaşımla sektörün öncüsü konumundaki Figopara'nın, öngördüğümüz lokalden globale büyüme planının yanında KOBİ’lerin finansmana ulaşmasına aracılık etme hedefinin önemli bir parçası olan bu tura liderlik ederek, çok değerli uluslararası ve Türk yatırımcılarla beraber finansman sağlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”





