Nihai hedef, dumansız bir dünya

“Tütün Zararlarının Azaltılması: Yeni Nesil Tütün Ürünleri, Araştırma ve Prensipler” konulu 5. Bilimsel Zirve, Uluslararası Sigara Kontrolü ve Zararlarının Azaltılması Derneği SCOHRE tarafından 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde Atina’da düzenlendi. Zirve, 41 ülkeden katılımcının fiziksel ve online katılımıyla gerçekleşti. Organizasyon Komitesi Başkanı ve SCOHRE (Sigara Kullanımı Kontrolü ve Zararın Azaltılması Derneği) Başkanı Ignatios Ikonomidis, Tütün Zararının Azaltılması Konulu 5. Bilimsel Zirvenin açılışını yaparak yeni nesil ürünler ve bu ürünlerin sigara kullanımı kontrolündeki rolü konusundaki yeni araştırma verilerini sundu.
Çok sayıda ülkeden araştırmacının çalışmalarını sunduğu zirvede, zararı azaltılmış ürünler ile yapılan güncel çalışmalar, devletlerin sigarayla mücadelede karşılaştıkları zorluklar ve alternatif ürünlerin varlığı ile gerçekleşen değişimler tartışıldı.
Özellikle tütünde zarar azaltımını yasal düzenlemelerle desteklemenin tartışıldığı panel oldukça dikkat çekti. Sigarayla mücadelede her ülkenin demografik farklılıkları, sosyokültürel yapısı ve mevcut sigara kullanım oranları göz önünde bulundurularak stratejiler geliştirilmesi gerekliliği vurgulanırken, tütünde zarar azaltımı sağlayan alternatif ürünlerin her sigara kullanıcısının ulaşabileceği ve doğru bilgi edinebileceği koşulların sağlanması gerekliliğinde hemfikir olundu.
Tütün zararının azaltılması konusu, (Yunanistan) Milletvekili Maria Spyraki ve Zoi-Dorothea Pana (Kıbrıs), Andrzej Fal (Polonya) ve Giuseppe Biondi-Zoccai'den (İtalya) oluşan üç bilim insanının katıldığı ve moderatörlüğünü gazeteci Natassa Spagadorou'nun üstlendiği bir panelde kanıt esaslı politika yapımı, siyaset ve toplum bağlamında ele alındı. Tüm panel katılımcıları, nihai hedefin halen dumansız bir dünya olduğu görüşünde birleşse de sonuçları iyileştirmek için stratejileri gözden geçirmek gerektiği konusunda fikir birliği ortaya koydular. Sigarayı bırakmayan veya bırakamayan sigara kullanıcılarının kaderlerine terk edilmemesi gerektiği vurgulanırken, sigarayı bırakmak için çok çaba göstermesine rağmen bırakamayan sigara kullanıcılarına yönelik zararın azaltılması stratejilerinin teşvik edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Covid-19 pandemisinde kazanılan deneyimin, ülkeler arasındaki iş birliğinin hızlı bir şekilde başarı elde edilmesi için hayati öneme sahip olduğunu gösterdiği, bununla birlikte ortak çalışma protokolleri geliştirilmesi ve sürekli karşılaştırmalı çalışmalar yürütülmesinin yanı sıra yenilikçi riski azaltılmış ürün etkilerinin kayıt altına alınması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Zirve kapsamında sunulan bazı çalışmalardan öne çıkan özet bilgiler ise şöyle: ISITILAN TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN PİYASAYA ÇIKIŞINI TAKİBEN JAPONYA’DA SİGARA KULLANIM ORANI
Isıtılan tütün ürünler 2014 yılından bu yana ilk kez piyasaya sunulduğu Japonya dahil pek çok ülkede yaygınlık kazandı. Isıtılan tütün ürünlerinin piyasaya çıkışından önce ve sonra sigara kullanım oranlarını karşılaştıran ve Japonya Sağlık Bakanlığı verilerinin de kullanıldığı çalışmada ısıtılan tütün ürünlerinin piyasaya çıkışını takiben toplam tütün kullanımının azalmaya devam ettiği, sigara kullanım oranlarının eskiye kıyasla daha hızlı düşüş gösterdiği gözlemlendi. Araştırma sonuçları, 2015 yılından önce sigara kullanım oranları %20 civarındayken ısıtılan tütün ürünlerinin piyasaya sunulmasını takiben sigara kullanım oranlarının %13’e düştüğü ve bu düşüşün hızlanmasında ısıtılan tütün ürünlerinin katkısı olduğunu gösteriyor.
MALEZYA’DA YASA DIŞI TİCARET ENDİŞESİ
Zirve’de konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh, Malezya’nın büyük bir sigara sorunuyla karşı karşıya olmasının nedenlerinden birinin, ülkenin yasa dışı sigara ticaretinde dünyanın en büyük pazarı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Puteh, Malezya’da 18 yaşından küçükler için nesiller boyu tütün yasağının 2025'ten itibaren yürürlüğe girmesinin önerildiğini ancak diğer zarar azaltma önlemleri uygulanmadan, bu yasakların sigara kullanımını düşürmek yerine yasa dışı ticareti artıracağı endişesini dile getirdi.
Zirve’nin kapanış konuşmasını yapan SCOHRE (Sigara Kullanımı Kontrolü ve Zararın Azaltılması Derneği) Başkanı Ignatios Ikonomidis tüm yeni ürünlerin uygun şekilde değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gerektiğini, doktorların hastalarını doğru bilgilendirebilmeleri için tütünde zarar azaltımı dahil tüm sigarayı bırakma yöntemleri hakkında iyi bilgilendirilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Konuşmacılar, Program ve Oturumlar hakkında daha fazla bilgi için Bilimsel Zirvenin web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.nosmokesummit.org/
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