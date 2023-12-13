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Fenercioğlu şirketinden, Gaziveren'e dev yatırım

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Alanya’da kurulan, Antalya’da kentsel dönüşüm, inşaat, tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren Fenercioğlu, Kıbrıs’taki projelerine hız verdi. Fenercioğlu, yeni projelerini 11 Aralık’ta Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleştirdiği görkemli bir davetle tanıttı. Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, Ocak 2024’te Gaziveren bölgesinde toplamda 3 bin konutluk yeni yaşam alanı kuracaklarının müjdesini verdi

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Fenercioğlu şirketinden, Gaziveren'e dev yatırım
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Yurtiçi ve yurtdışında projeleri devam eden ve Ağustos’un ikinci yarısında Kıbrıs’ta 3 bin konutluk projelerine başlayan Fenercioğlu, bölgede yatırımlarına devam ediyor. Fenercioğlu, yeni projelerini 11 Aralık’ta Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleşen ve Simge Sağın’ın sahne aldığı görkemli bir davetle tanıttı. Geceye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Erhan Arıklı, Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe ve gayrimenkul sektörünü temsilen içlerinde acentaların ve sektör profesyonellerinin de olduğu iki bine yakın kişi katıldı.
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Erhan Arıklı, KKTC’ye bu kadar çok yatırımcıyı getiren Fenercioğlu ailesine teşekkürlerini sunarken; “KKTC bir yatırım cenneti, bu cenneti erken keşfeden kazanır. Dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olan KKTC’de birçok yatırımcı yatırım yapmak için sıraya girmiş durumda.” şeklinde görüşlerini aktardı.
 
Gaziveren bölgesinde 3 bin konutluk yeni yaşam alanı

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu ise konuşmasında, Kıbrıs’ta yeni projeler için heyecanlı olduklarını belirterek, “2023 yılı gayrimenkul ve inşaat sektörü adına ne yazık ki zorluklarla geçti, Şubat ayında yaşadığımız deprem hepimizi derinden sarstı. Bu noktada sektör temsilcileri olarak sorumluluğumuzu biliyor, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek konusunda yapmamız gereken tüm çalışmaları bir bir gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki ay Gaziveren bölgesinde başlayacağımız, toplamda 3 bin konutluk, adanın yeni yaşam alanı olacak “Coastal Heaven” projemizi tanıtmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aynı zamanda önümüzdeki yıl Türkiye’nin birçok noktasında ve İspanya’da yeni projelerimiz de olacak.” dedi.
 
Prestijli markalardan müşterilerimize avantajlar sunacağız
Aralık ayının ilk haftasında Fenercioğlu ve Neo Portföy iş birliğinde arsa ve karma gayrimenkul yatırım fonlarının tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Aycan Fenercioğlu, kurulan fonlar aracılığıyla, yatırımların enflasyona yenilmeyeceğini, her bir fon için büyüklük hedeflerinin 500.000.000 TL olduğunu belirtti. Yakın zamanda Lüksemburg’ta açıklayacakları gayrimenkul yatırım fonunun da müjdesini veren Fenercioğlu toplantıda acentelere özel geliştirdikleri e-rezervasyon platformuyla ilgili bilgiler verdi. Fenercioğlu’ndan gayrimenkul alanların ayrıcalıklı bir dünyaya girmelerini sağlamak üzere bir Club kart uygulamaları hakkında da bilgiler veren Fenercioğlu, iş birliği yapacakları prestijli markalardan müşterilerine avantajlar sunacaklarını aktardı.
 
Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe de; “Akdeniz ikliminin ihtiyacı olan yabancı yatırımcı için iklim ilk önceliklerden biri, bu anlamda Kıbrıs tüm ihtiyacı karşılar nitelikte. Doğu Akdeniz’in en cezbedici konumunda olan Kıbrıs, önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla büyüyecek. Dünyada yabancı sermaye yatırımında Kıbrıs’ın doğrudan sermayeyi çekeceğini görüyorum. Fenercioğlu’nın ahlaklı ve ilkeli iş yapma modelinin sektöre rol model olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.
 
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