Fenercioğlu şirketinden, Gaziveren'e dev yatırım

Alanya’da kurulan, Antalya’da kentsel dönüşüm, inşaat, tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren Fenercioğlu, Kıbrıs’taki projelerine hız verdi. Fenercioğlu, yeni projelerini 11 Aralık’ta Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleştirdiği görkemli bir davetle tanıttı. Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, Ocak 2024’te Gaziveren bölgesinde toplamda 3 bin konutluk yeni yaşam alanı kuracaklarının müjdesini verdi

Yurtiçi ve yurtdışında projeleri devam eden ve Ağustos’un ikinci yarısında Kıbrıs’ta 3 bin konutluk projelerine başlayan, bölgede yatırımlarına devam ediyor., yeni projelerini 11 Aralık’ta Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleşen ve Simge Sağın’ın sahne aldığı görkemli bir davetle tanıttı. Geceye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Erhan Arıklı, Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe ve gayrimenkul sektörünü temsilen içlerinde acentaların ve sektör profesyonellerinin de olduğu iki bine yakın kişi katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Erhan Arıklı, KKTC’ye bu kadar çok yatırımcıyı getiren Fenercioğlu ailesine teşekkürlerini sunarken; “KKTC bir yatırım cenneti, bu cenneti erken keşfeden kazanır. Dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olan KKTC’de birçok yatırımcı yatırım yapmak için sıraya girmiş durumda.” şeklinde görüşlerini aktardı.Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğluise konuşmasında, Kıbrıs’ta yeni projeler için heyecanlı olduklarını belirterek, “2023 yılı gayrimenkul ve inşaat sektörü adına ne yazık ki zorluklarla geçti, Şubat ayında yaşadığımız deprem hepimizi derinden sarstı. Bu noktada sektör temsilcileri olarak sorumluluğumuzu biliyor, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek konusunda yapmamız gereken tüm çalışmaları bir bir gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki ay Gaziveren bölgesinde başlayacağımız, toplamda 3 bin konutluk, adanın yeni yaşam alanı olacakprojemizi tanıtmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aynı zamanda önümüzdeki yıl Türkiye’nin birçok noktasında ve İspanya’da yeni projelerimiz de olacak.” dedi.Aralık ayının ilk haftasında Fenercioğlu ve Neo Portföy iş birliğinde arsa ve karma gayrimenkul yatırım fonlarının tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten, kurulan fonlar aracılığıyla, yatırımların enflasyona yenilmeyeceğini, her bir fon için büyüklük hedeflerininolduğunu belirtti. Yakın zamanda Lüksemburg’ta açıklayacakları gayrimenkul yatırım fonunun da müjdesini verentoplantıda acentelere özel geliştirdikleri e-rezervasyon platformuyla ilgili bilgiler verdi. Fenercioğlu’ndan gayrimenkul alanların ayrıcalıklı bir dünyaya girmelerini sağlamak üzere bir Club kart uygulamaları hakkında da bilgiler veren, iş birliği yapacakları prestijli markalardan müşterilerine avantajlar sunacaklarını aktardı.de; “Akdeniz ikliminin ihtiyacı olan yabancı yatırımcı için iklim ilk önceliklerden biri, bu anlamda Kıbrıs tüm ihtiyacı karşılar nitelikte. Doğu Akdeniz’in en cezbedici konumunda olan Kıbrıs, önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla büyüyecek. Dünyada yabancı sermaye yatırımında Kıbrıs’ın doğrudan sermayeyi çekeceğini görüyorum. Fenercioğlu’nın ahlaklı ve ilkeli iş yapma modelinin sektöre rol model olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.