Faiz kararına dışarıdan ilgi büyük

Türk lirasında ‘aşırı getiri’ öngörüsü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda politika faizini yüzde 30′dan yüzde 35′e çıkardı. Bankanın bugünkü toplantıda oranı bir miktar daha yükseltmesi bekleniyor.

Faiz artırımlarının hızının bu ay yavaşlaması beklenirken ekonomistler Türk Lirası için yatırım potansiyeli gördüklerini ifade ettiler.

AŞIRI GETİRİ FIRSATI

Türkiye'de reel faizlerin pozitif bölgeye kayması, yatırımcıların faiz oranlarının düşük olduğu para birimlerinden borçlanıp yüksek olduğu ülkelerin yerel varlıklarına yatırım yaptığı carry trade'in yeniden canlanmasına yol açabilir. JPMorgan Chase & Co.'nun modelleri para biriminin "anlamlı derecede ucuz" olduğunu ve yıllık yüzde 20 getiri potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Bloomberg Economics, üç aya kadar vadeli ortalama TL mevduat faizlerinin Kasım ayında yüzde 45'in üzerine çıkarak son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

Bloomberg analistleri yükselişin yavaşlaması neticesinde bu hafta faizleri sabit tutma tahminlerini faiz artırımı yönünde değiştirdi.

Bloomberg’den ekonomist Selva Bahar Baziki “Ek politika sıkılaştırması gündemde. Bunun 200 baz puanlık bir artırımın yanı sıra zorunlu karşılıklar, kredi ve mevduat düzenlemeleri gibi alternatif araçlar üzerinde daha kısıtlayıcı bir duruş olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz.” dedi.

MORGAN STANLEY YAVAŞLAMA BEKLİYOR

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük raporunda, "Merkez Bankası ekonomiyi kademeli bir ayarlama yolunda tutmak için muhtemelen daha küçük adımlarla ilerlemeye gidecektir. Açıklamayı sıkılaştırmada bir yavaşlama sinyali için izleyeceğiz." dedi.