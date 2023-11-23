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Emlakçılar Derneği Girne'de geniş katılımlı toplantı yaptı

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Emlakçılar Derneği Girne'de geniş katılımlı toplantı yaptı
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Emlakçılar Derneği meclis üst komitesinden geçen ve yasallaşması için genel kurula sevk edilen yeni ''Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ''nın , Emlakçılar Derneğinin görüşüne baş vurulmadan çıkarılması birçok sorunun yaşanacağı konusunda  Girne'de geniş katılımlı  bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kıbrıs Emlakçılar derneğinin yaptığı toplantıya  dernek üyeleri ile geniş katılım gösterdi.
Dernek Başkanı Hasan Sungur, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasa Tasarısı’nda yapılmak istenen değişikliklerin , emlakçılara, inşaatçılara, kamuya zarar verecek ve emlak almak isteyen yabancıları olumsuz etkileyecek niteliklere sahip olduğu konusunda uyarılarını yeniledi. 
Yetkililerin sorunları görmezden geldiğini belirten Sungur, Meclise oy birliğiyle giden Birlik yasası ve lisans yasasının geçirilmesinin ise geciktirildiğini ileri sürdü...
Sungur, bu gecikme nedeniyle de kaçak emlakçı sorununun arttığını, devletin büyük bir vergi kaybı yaşadığını ifade ederek sorunun çözümü için hukuk çerçevesinde mücadelenin her platformda sürdüreceklerini söyleyerek yetkililerin yasadaki değişikliğin Emlakçılar Derneği Birliğinin de görüşünden geçtiğini söyledi.
Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Avukatları Hüsnü Tokatlıoğlu ve Özlem Bendaşan da Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasa Tasarısında yapılmak istenen değişiklikler ve bunların emlak , inşaat sektörü ve kamuda neden olacağı sorunlara ilişkin bilgilendirme yaptı.
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