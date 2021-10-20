banner583
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
18 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
45 0
 
20 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
52 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
27 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
29 0
banner661
banner726

Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde

banner476

Euro Bölgesi'nde, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4'le son 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı

banner714
Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde
banner721

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ağustos ayında yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,6'ya yükseldi.

Euro Bölgesi'nde de ağustosta yüzde 3 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,4'e ulaştı.

Enflasyon, geçen yılın eylül ayında AB'de yüzde 0,3, Euro Bölgesi'nde ise yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Eylül ayında enflasyondaki yükselişe en fazla katkıyı enerji fiyatlarındaki artış verdi.

Enflasyon, eylül ayında Litvanya ve Estonya'da yüzde 6,4, Polonya'da yüzde 5,6, Macaristan'da yüzde 5,5, Romanya'da yüzde 5,2 ve Letonya'da yüzde 4,7 seviyesinde ölçüldü.

Söz konusu oran, Almanya'da yüzde 4,1, İspanya'da yüzde 4, Belçika'da yüzde 3,8, İtalya'da yüzde 2,9 ve Fransa'da yüzde 2,7 olarak belirlendi.

Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı eylül ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.