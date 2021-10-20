Güney'de trafikte hız tespit kameraları devreye giriyor

Güney Kıbrıs’ta 25 Ekim itibarıyla devreye girecek olan trafik kamerası uygulaması dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde ve banliyölerinde deneme amaçlı devreye sokuldu, 2 saat içerisinde 500 trafik suçu kaydedildi.

Alithia “Sürücüler, Aklınızı Başınıza Alın… Kameralar Geliyor ve Cezalar Yağmur Gibi Yağacak” başlığıyla manşete çektiği haberinde 90 sabit 30 mobilize hız tespit kamerası ile Güney Kıbrıs genelinde trafiğin izleneceği sistemin 25 Ekim’de devreye gireceğini, ilk 30 gün sürücülere trafik cezası kesilmeyip uyarı yazısı gönderileceğini yazdı.

Habere göre dün Lefkoşa’nın Rum kesimi ve banliyösündeki hız tespit kameraları deneme amaçlı devreye sokuldu ve sadece 2 saat içerisinde 500 trafik suçu saptandı.

Öte yandan Fileleftheros Rum meclisinde görev yapmakta olan 4 milletvekilinin, haklarında 2015-2020 döneminde kesilen, çoğu trafik suçlarıyla ilgili toplam 5 bin 374 Euro para cezalarını ödemediğini, aynı şekilde Rum yönetimine borçlu olan 69 da polis memuru bulunduğunu yazdı.