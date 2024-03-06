Sterlin 40’landı

Dünyanın “en değersiz para birimleri” arasında yer alan Türk Lirası, vatandaşın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Yılbaşındaki “1.000” TL’nin değeri, dolar karşısında 933 TL’ye kadar indi

TL, Eylül 2023’ün başından bu yana devam eden günlük sınırlı

değer kayıplarını, Mart 2024’ün ilk haftasında da sürdürüyor. Yıllardır “istikrarlı” bir şekilde günden güne eriyen

TL’nin yeni yılın daha üçüncü ayı başındaki pozisyonu, değer kaybının derinleşerek devam edeceğini gösteriyor.

Dünyaca ünlü kuruluşların TL tahminleri de buna işaret ediyor. Tüm tahminler, TL’nin majör paralar karşısındaki çöküşünün süreceği yönünde.

STERLİN 40’I GEÇTİ…

Dövizler yükselişine (veya TL düşüşüne) yeni haftada da sürdürürken, hem Türkiye hem de KKTC piyasasında yeni rekor değerler görüldü. Türkiye piyasasında sterlin tarihte ilk kez 40 TL’yi; Euro’da 34 TL’yi geçerek, yeni rekorlara imza attı. Geçen hafta 31 TL’yi geçen dolar da yükselişini sürdürerek,

bu eşiğin altına inmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

KAYIPLAR DERİNLEŞTİ…

Piyasalarda dünkü kayıplardan sonra TL’nin yılbaşından buyana dolar

karşısındaki kaybı %6.7’yi buldu. Türkiye’de dün saat 17.00 (TC’de 18.00) itibarıyla dolar/TL 21.52; Euro/TL 34.28; sterlin/TL de 40.04 seviyesindeydi. TL’nin 2 Ocak’tan buyana Euro karşısındaki değer kaybı %4.8; sterlin

karşısındaki kaybı ise %6 seviyesinde hesaplandı. KKTC piyasasında ise dün dolar 31.65’ten; Euro 34.35’ten; sterlin de 40.10’dan satılıyordu.

1000 TL, 933 TL OLDU!…

Bu arada, TL vatandaşın korkulu rüyası olmaya devam ederken, alım gücü de

günden güne eriyor.

Yaptığımız hesaplamada yılbaşındaki “1.000” TL’nin değerinin, 4 Mart itibarıyla dolar karşısında 933 TL’ye kadar indiği ortaya çıktı. Aynı şekilde 1.000 TL; Euro karşısında 951 TL’ye; sterlin karşısında da 940 TL’ye geriledi. Bir haftalık sürede 1,000 TL’nin dövizler karşısında yaklaşık 10 TL daha eridiği hesaplandı.

