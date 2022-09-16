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En ucuz elektrik AKSA’da

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En ucuz elektrik AKSA’da
Başbakan Ünal Üstel, Teknecik’te buhar tribünlerinin işlevlerini yitirdiğini, var olan jeneratörlerin yüzde 50 kapasite ile çalıştığını söyledi. Başbakan, şu anda hızlı bir çalıştay yaparak önceliklerini belirleyeceğini ve yatırım için harekete geçileceğini söyledi. Bu şartlarda en ucuz üretimin AKSA tarafından yapıldığını söyleyen Başbakan Üstel, “AKSA, hem Rum tarafından hem de Kıb- TEK’ten daha ucuza üretim yapıyor. AKSA’nın sattığı elektrik, Kıb-Tek’in maliyetinin neredeyse yarısı. Gelinen durum budur” dedi.
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