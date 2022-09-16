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İki ithal, bir yerli üründe kalıntı tespit edildi

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İki ithal, bir yerli üründe kalıntı tespit edildi
Üç sebze numunesinde tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi'nden verilen bilgiye göre, 9-15 Eylül döneminde işlenmemiş ithal ürünlerden alınan 50 numunenin 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü, yerli ürünlerden de alınan 11 numunenin birinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Açıklamada, Svs Tic. Ltd. ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü, Onbaşı İşl. Ltd. ait Domateste de de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği; yerli ürünlerden alının 11 numuneden de birinde, Çayönü köyü sakini Hasan Beşevlere ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi.
 
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