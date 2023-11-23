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Birinci Ligin beyi Esentepeliler

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Aksa 1. Lig’de A takımlarda 2 hafta önce liderlik koltuğuna oturan Esentepe A takımının ardından 9. Hafta maçları sonucunda Esentepe A2 takımı da liderliğe yükseldi

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Birinci Ligin beyi Esentepeliler
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Aksa 1. Lig’de Esentepe fırtınası esiyor. Birinci Lig’de hem A takımlarda hem de A2 takımlarında 9. Hafta itibariyle Esentepe takımları liderlik koltuğunda bulunuyor.
Esentepe A2 Takımı, 9.hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.
Kırmızı beyazlılar, son olarak konuk ettiği Gönyeli'yi 3-1 mağlup ederek puanını 22'ye çıkarması ve haftaya lider başlayan Dem’s Cons. Çanakkale’nin konuk ettiği Geçitkale’ye yenilmesi sonrasında liderliğe yükseldi. 

Esentepe A2 takımı en yakın takipçileri Miracle Değirmenlik ile Dem’s Cons. Çanakkale’nin 1 puan önünde lider oldu.
Ligde oynadıkları 9 maç sonucunda 5 golle en az gol yiyen takım olan Esentepe A2 takımı 24 gol atarak 19 averaja sahip.
Esentepe gençleri, tıpkı ağabeyleri gibi geride kalan 9 haftada liderlik koltuğunda hedefe doğru yürüyor.
 
AKSA A2 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Esentepe KKSK 9 7 1 1 24 5 19 22
2. Miracle Değirmenlik SK 9 7 0 2 44 11 33 21
3. Dem s Cons. Çanakkale TSK 9 7 0 2 31 8 23 21
4. Ünimar Maraş GSK 9 6 1 2 30 9 21 19
5. Gönyeli SK 9 6 1 2 24 8 16 19
6. Geçitkale GSK 9 6 0 3 17 12 5 18
7. Mormenekşe GBSK 9 4 3 2 10 7 3 15
8. Girne Halk Evi 9 4 0 5 15 22 -7 12
9. Düzkaya KOSK 9 3 2 4 11 9 2 11
10. Yalova SK 9 3 2 4 13 21 -8 11
11. Baf Ülkü Yurdu 9 3 1 5 12 16 -4 10
12. Hamitköy ŞHSK 9 2 3 4 11 16 -5 9
13. Ozanköy SK 9 3 0 6 14 23 -9 9
14. Binatlı YSK 9 1 3 5 6 24 -18 6
15. M. Hacıali Yılmazköy SK 9 1 1 7 11 31 -20 4
16. Lapta TBSK 9 0 0 9 8 59 -51 0
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