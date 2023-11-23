Birinci Ligin beyi Esentepeliler

Aksa 1. Lig’de A takımlarda 2 hafta önce liderlik koltuğuna oturan Esentepe A takımının ardından 9. Hafta maçları sonucunda Esentepe A2 takımı da liderliğe yükseldi

Aksa 1. Lig’de Esentepe fırtınası esiyor. Birinci Lig’de hem A takımlarda hem de A2 takımlarında 9. Hafta itibariyle Esentepe takımları liderlik koltuğunda bulunuyor.Esentepe A2 Takımı, 9.hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.Kırmızı beyazlılar, son olarak konuk ettiği Gönyeli'yi 3-1 mağlup ederek puanını 22'ye çıkarması ve haftaya lider başlayan Dem’s Cons. Çanakkale’nin konuk ettiği Geçitkale’ye yenilmesi sonrasında liderliğe yükseldi.Esentepe A2 takımı en yakın takipçileri Miracle Değirmenlik ile Dem’s Cons. Çanakkale’nin 1 puan önünde lider oldu.Ligde oynadıkları 9 maç sonucunda 5 golle en az gol yiyen takım olan Esentepe A2 takımı 24 gol atarak 19 averaja sahip.Esentepe gençleri, tıpkı ağabeyleri gibi geride kalan 9 haftada liderlik koltuğunda hedefe doğru yürüyor.