Uğur Efendi sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bir süreden beridir yakalandığı kolon kanseriyle mücadele eden Uğur Efendi bugün hayata tutunamayarak vefat etti.

Yaklaşık 2 yıl önce babasını kanserden kaybeden ve daha sonra kendisinin de kanser olduğunu öğrenen Uğur Efendi’nin vefatı başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Efendi'nin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Minareliköy Kabristanlığı'nda defnedildi.

