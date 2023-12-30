Alper sevenlerini üzdü

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne Kaymakamlığı'nın değerli personeli, imar- inşaat bölümünün direği olan çok değerli kişilik Mimar Nazif Alper tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alper'in vefatı bölgede büyük üzüntüyle karşılandı.
Nazif Alper'in cenazesi yarın Girne'de kılınacak olan öğle namazına müteakip defnedilecek.
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