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Brent petrolün varil fiyatı $81.24 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $81.24 dolar
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Güne $81,51 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:07 itibarıyla %0,28 azalışla $81,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,76, en yüksek $81,63 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,47 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 28.06.2023 tarihinde $71,80 ile son bir ayın en düşük, 13.07.2023 tarihinde ise $81,63 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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