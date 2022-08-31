Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti

Gazimağusa Yeniboğaziçi bölgesinde konumlanan karma site projesi olan Dörter Construction imzalı 4Ever Green projesi huzurlu bir yaşam sunmaya devam ediyor.

Lansman Tanıtımı gecesinde Satış Müdürü Ümit Uğuralp, Baş Mimar&Direktör Begüm Dörter’in konuşmalarının ardından teslim lansman gerçekleşti.

Son yıllarda ‘markalı konut projesi’ konseptini benimseyen Dörter Construction, teslim lansmanı Yeniboğaziçi 4ever Green Sitesi’nde gerçekleştirdi.

30 Ağustos Salı günü saat 19,00’da gerçekleşen etkinlikte projede Yeni Hayatınızın İlk Günü’ mesajı verilerek Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın katılımıyla kurdele kesilerek açılış gerçekleşti. (MHA)