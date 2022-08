Öztürkler: “Belediyeler Yasası çalışmaları çok verimli bir şekilde devam ediyor”

“İnsanların hayatına dokunacak, çağımıza uygun, halkımıza yakışan hizmetleri vermek, işleyen, verimli ve çağdaş bir sistem yaratmak istiyoruz” diyen Bakan Öztürkler, bu hedefle de çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediyeler Yasası çalışmalarının çok verimli şekilde devam ettiğine işaret ederek, h ep birlikte samimiyetle tartışıp, siyasi irade ortaya koyarak bu önemli yasanın oy birliği ile geçmesini istediklerini söyledi.

Bakan Öztürkler, “Belediyelerimizin önünü açmak, halkımıza daha iyi hizmet ulaşmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

İçişleri Bakanı Öztürkler katıldığı bir televizyon programında gündeme ve bakanlığın icraatlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, uzun süredir gündemde olan Belediyeler Reformu ve değişim konusuna değinerek, “Bu göreve, geçmişin yanlışlarını tekrarlamak, ilerleme yerine dönüp dönüp aynı noktaya varmak için gelmedim. 21. yüzyılda halen 20-30 yıl önce yapılması gereken yasalar duruyor, halkımız bizden laf değil icraat bekliyor” dedi.

“İnsanların hayatına dokunacak, çağımıza uygun, halkımıza yakışan hizmetleri vermek, işleyen, verimli ve çağdaş bir sistem yaratmak istiyoruz” diyen Bakan Öztürkler, bu hedefle de çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Belediyeler Reformu'nun ilk bacağı olan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın yakın zamanda Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü oturumunda 17 saatlik bir tartışma ortamından sonra oy çokluğu ile geçtiğini hatırlatan Öztürkler, Yıllardır yapılması gerektiği herkesçe söylenen, üzerinde tartışılan fakat bir türlü ileriye götürülemeyen bu konuda önemli bir adım atılmıştır” dedi.

Şimdi sırada yarım asırdan fazladır aynı şekilde duran 51/95 Sayılı Belediyeler Yasası’nın günün koşullarına göre düzenlenmesi olduğunu ifade eden Bakan Öztürkler, bu konuda Belediyeler Reformu'nun tam anlamıyla hayat bulması adına 51/95 sayılı yasanın geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası’nın günün koşullarına göre güncellenmesi için komite çalışmalarının çok verimli bir şekilde devam ettiğini belirten Öztürkler, “Ülkede her zaman mevcut durumun devamından yana olan bir kısım insanımız vardır. Onlar dahi konuşmaya gelince hep değişim, ilerleme ve reformdan bahsederler fakat sonuç almaya gelince, belli korkular sanırım ön plana çıkıyor. Bir an önce geleceğin refahı, daha güzel bir ülke için değişmemiz gereken yasaları, ilerlememiz gereken konuları cesaretle ele almalıyız” dedi.

“Toplumsal faydanın, ilerlemenin ve değişimin yanında, halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz”

Sadece siyasette değil, genel anlamda her zaman karşıt fikir ve önerileri can kulağıyla dinlemeye, yapılan eleştirilerden faydalanmaya özen gösteren bir bakış açısıyla hareket ettiğini ifade eden Bakan Öztürkler, “Beni tanıyanlar eleştirinin kıymetine inandığımı çok iyi bilirler. Ortak akılla bir şeyler üretmek en güzelidir. Bu çalışmalar yapılırken gerek komite aşamasında, gerekse de Meclis Genel Kurulunda muhalefetin görüş ve eleştirilerinden de yararlanılmıştır” şeklinde konuştu.

51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası’nın geçmişten günümüze kadar şekillenme sürecine bakıldığında ana muhalefet başta olmak üzere birçok siyasi partinin bu yasada katkıları olduğuna dikkat çeken Öztürkler, “Bizim amacımız, Belediyeler Reformu'nun en önemli bacağı olan 51/95 Sayısı Belediyeler Yasası’nı ortak akılla hızlıca geçirerek belediyelerimizin nefes almasını sağlamaktır. Eleştiriler her zaman olacaktır. Bugün, yarım asırdan fazladır güncellenmeyen eski yasa ile ileriye gidilmesi mümkün değildir” dedi.

“Biz, değişim ve ilerleme adına bu iradeyi toplumsal fayda temelinde ortaya koyuyoruz” şeklinde konuşan Öztürkler, şöyle devam etti:

“2001 tarihinden bu yana belediye resmi harç ve vergilerinde hiçbir güncelleme yapılmadı. Belediyelerimizin yerelde büyük projeleri gerçekleştirebilmesi, insanımızın hak ettiği hizmet ağına kavuşması adına güçlendirilmeleri, denetlenebilir, sürdürülebilir mali yapılara kavuşmaları için düzenlemeler elzem görünüyor. Düşünün ki, 1995 yılından günümüze devamlı değişen, gelişen ekonomik koşullara, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap veremeyecek, adeta belediyelerimizin elini kolunu bağlayan, geçerliliğini çoktan yitirmiş bir yasa vardır.”

Sendikaların, belediyelerin ve muhalefetin de bu konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Bakan Öztürkler, “Burada niyet önemlidir. Hep birlikte samimiyetle tartışıp, siyasi irade ortaya koyarak bu önemli yasanın oy birliği ile geçmesini istiyoruz. Belediyelerimizin önünü açmak, halkımıza daha iyi hizmet ulaşmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

“Ülkede kayıtlılığın sağlanması adına muhaceret affı önemli”

Gündemde olan yeni muhaceret affı hakkında da bilgiler veren Öztürkler, “Y akın zamanda çıkarılan muhaceret affının mecliste kapsamı çok daraltılmış ve bu nedenle de gerekli verim alınamamıştır. Birçok insanımız kısıtlı süre ve covid koşullarından dolayı kaçak yaşamaya, cezalı kalmaya devam etmiştir” şeklinde konuştu.

Yeni muhaceret affının genel bir af şeklinde daha kapsayıcı olacağını ifade eden Öztürkler, “Muhaceret affını, ülkede kaçak duruma düşen, yurt dışında kalmak zorunda kalan veya gerekli sürede işlemlerini tamamlayamayan kişilerin kayıt altına alınması açısından da önemli bir adım olarak görüyoruz. Bir anlamda da ülkede kayıtlılığın sağlanması adına muhaceret affını önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Muhaceret affı kapsamında gelinen aşamada yasal ve teknik çalışmaların tamamlanmış, komite aşamasına getirilmiş olduğunu belirten Öztürkler, muhaceret affının ülkede kayıtlılığın sağlanması adına yürütülen çok yönlü çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu, bu bağlamda da affın rastgele çıkarılmadığını kaydetti.

Öztürkler, “Genel anlamda bir yandan ülkede düzensiz kalan ve suça karışan yabancıları deport ediyoruz. Diğer yandan ülkelerinde suça karışmış kişilerin ülkeye girişine engel koyuyoruz. E-Vize çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun tamamlayıcısı olarak da genel kapsamlı bir muhaceret affını yürürlüğe koyuyoruz” dedi.

M uhaceret affının iyi değerlendirilmesi için kapsamını geniş tuttuklarını da ifade eden Öztürkler, “Ülkede bir nedenle cezaya düşmüş veya yurt dışındayken cezaya düşmüş yabancıların muhaceret affının son bir şans olarak değerlendirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.