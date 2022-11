Dört mevsim seracılık faaliyetleri için destek Near East Bank’tan

Kasım ayı ile birlikte yaklaşan kış mevsiminin etkisi ve seracılığın yaygınlaşması ile sebze ve meyve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin artan ihtiyaçlarını düşünen Near East Bank, seracılık ve meyve üretimi yapan işletmeler için sunduğu Meyvecilik ve Sera Destek Kredisi ile tohum, fide, fidan gübre, ilaç, yakıt, nakliye, ambalajlama gibi çeşitli üretim ve piyasaya sunum materyalleri alımının yanı sıra bakım-onarım, saksılama ve saklama konularına ilişkin giderlerinin de karşılanmasına yönelik büyük kolaylık sağlıyor

Near East Bank, işletmelere yönelik hazırladığı tarımsal destek kredileri ile ülkemizde tarımsal faaliyetlerin devam etmesini teşvik etmek, çiftiçinin ve üreticinin üretim için gerekli ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak amacıyla finansal desteğini sürdürmeye devam ediyor.Kasım ayı ile birlikte yaklaşan kış mevsiminin etkisi ve seracılığın yaygınlaşması ile sebze ve meyve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin artan ihtiyaçlarını düşünen Near East Bank, seracılık ve meyve üretimi yapan işletmeler için sunduğu Meyvecilik ve Sera Destek Kredisi ile tohum, fide, fidan gübre, ilaç, yakıt, nakliye, ambalajlama gibi çeşitli üretim ve piyasaya sunum materyalleri alımının yanı sıra bakım-onarım, saksılama ve saklama konularına ilişkin giderlerinin de karşılanmasına yönelik büyük kolaylık sağlıyor.Örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinin giderekönemli bir faaliyet alanı olması ve bu aylarda bu alandafaaliyetlerin ve harcamaların yoğunlaşmasıyla finansal kaynak açısından destek sunan Near East Bank’ta esnek ödeme seçeneği ile 300.000 TL’ye kadar finansman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.Near East Bank Meyvecilik ve Sera Destek Kredisi, sera, soğuk hava deposu, bağ, meyve bahçesi vb. tesislerin kurulması, icar edilmesi veya satın alınmasıproje bütünlüğü içerisinde yatırımla birlikte değerlendirilen derin kuyu açılması, sulama sistemleri kurulması işletmelerin ihtiyaçları ile orantılı güneş, rüzgar veya biogaz enerji yatırımlarına ilişkin tüm harcamalara da destek oluyor.Near East Bank Ticari Bankacılık Grup Müdürü Kutay Canateş, son yıllarda Kuzey Kıbrıs’ta yiyecekiçecek sektörünün artan talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan gıdalar, her mevsim tedarik edilebilecek özellikle meyve ve sebze ürünleri için seracılığın giderek yaygınlaştığını ve Seracılık faaliyeti ile uğraşan üreticilerin artan taleplerin karşısında işletmelerinin finansal desteğinin doğduğunun altını çizerek;“Near East Bank Ticari Bankacılık olarak çiftiçimizin ve üreticilerin yanında yer alan güçlü bir destek olduğumuza inanıyorum. Ülkemizde her geçen gün seracılık ve meyvecilik daha fazla önem kazanmakta, bu nedenle finansal destek ihtiyacı doğan üreticilerin modern tarım uygulamalarına ulaşmalarını sağlamak ve üretim kalitesinin artırılması için meyvecilik ve seracılık destek kredimizle onların yanında yer alıyoruz. Mevcut işletmesi olan veya yeni iş kurarak seracılık alanında faaliyete başlayacak olan müşterilerimiz için de seracılık için gerekli yapı malzemelerinden, fide alımına, tohum tedariğinden pazarlama giderlerine kadar geniş bir ihtiyaç alanının finansmanını karşılıyoruz. Ülkemizde üretimin aksamaması, meyve ve sebzelerin mevsim şartlarına göre yetişmesinde önemli bir faaliyet alanı olan seracılığı destekleyerek ülkemiz ekonomisine de ayrı bir katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.Meyvecilik ve Sera Destek Kredisine hemen başvurun seracılık faaliyetleriniz durmasın. Bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen işletmeler, tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından, İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurularını yapabileceklerdir.