Güneyde her on kişiden biri diyabetle yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta her 10 kişiden biri diyabet hastalığıyla yaşıyor.
Fileleftheros gazetesi, tüm dünyada diyabet hasta sayısında artış gözlemlendiğini belirtirken Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın dünkü açıklamasında, 200 yılında nüfusun yüzde 4,6’sının diyabet sorunu varken, günümüzde bu oranın yüzde 10,5’e çıktığını vurguladığını yazdı.
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