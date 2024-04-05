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Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 644 TL

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Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 644 TL
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 31 Mart itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 23 bin 644 TL olduğunu açıkladı.
Bengihan yazılı açıklamasında, raporun, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden alınan gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumundan sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlandığını ifade etti.
Buna göre dört kişilik bir aile için 31 Mart 2024 itibarıyla açlık sınırının, 23 bin 644 TL olarak hesaplandığını belirten Bengihan, şu bilgileri verdi:
“Sendikamızın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 202,63 TL aylık 6078,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 212,09 aylık 6362,70 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 224,58 TL aylık 6737,40 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 148,84 TL aylık 4465,20 TL’dir.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 23.644 TL’dir.”     
İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre, ülkede 2024 Ocak ayında yüzde 3.84, şubat ayında yüzde 4.59, mart ayında yüzde 6.91, üç aylık toplam yüzde 16.11 enflasyon meydana geldiğini kaydeden Güven Bengihan, yıllık enflasyonun ise yüzde 94,45 olduğunu belirtti.
 
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