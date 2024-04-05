Çilek, armut ve elmada limit üstü bitki koruma

29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere Devlet Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda İthal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı. Svs Tic. Ltd. ait armutta (S.M)ve Non Foods’a ait elmada (Pink Lady) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yerli ürünlerden alınan 23 numunenin 22’si temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Yeşilırmak köyü sakini Cevdet Atalar’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|5 Nisan 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Domates-1
|Temiz
|2
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Domates-2
|Temiz
|3
|Bekir Cura
|İthal
|Domates
|Temiz
|4
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|5
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|6
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|7
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|8
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Kirli
|9
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|10
|Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop.
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|11
|Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop.
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|12
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|13
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|14
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|15
|Non Foods
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|16
|Non Foods
|İthal
|Elma Pink Lady
|Kirli
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma stk.
|Temiz
|18
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|19
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|20
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|21
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|22
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Domates
|Temiz
|23
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|24
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|25
|Bekir Cura
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|26
|Bekir Cura
|İthal
|Domates
|Temiz
|27
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|28
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Domates
|Temiz
|29
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Kapya Biber
|Temiz
|30
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kapya Biber
|Temiz
|31
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Kapya Biber
|Temiz
|32
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|33
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|34
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|35
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|36
|Menteş Kardeşler Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|37
|Menteş Kardeşler Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|38
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|39
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|40
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik-1
|Temiz
|41
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik-2
|Temiz
|42
|Birgül Akkaya
|Tatlısu
|Biber Yeşil Çarli
|Temiz
|43
|Rado Goanta
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|44
|Rado Goanta
|Tatlısu
|Siyah Patlıcan
|Temiz
|45
|Adem Çil
|Tatlısu
|Siyah Patlıcan
|Temiz
|46
|Adem Çil
|Tatlısu
|Kabak
|Temiz
|47
|Ufuk Potak
|Mağusa
|Semiz Otu
|Temiz
|48
|Mehmet Potak
|Mağusa
|Marul
|Temiz
|49
|Ali Yeşil
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|50
|Murat Gazioğlu
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|51
|Unipass Paz. Ltd.
|Güneşköy
|Çeri Domates
|Temiz
|52
|Uğur Kar
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|53
|Figen Karafistan
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|54
|İbrahim Kaygül
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|55
|Mehmet Aktaş
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|56
|Cevdet Atalar
|Yeşilırmak
|Çilek
|Kirli
|57
|Fatma Luman
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|58
|Necmettin Baştaş Tarım Ür. Ltd.
|Akdoğan
|Enginar
|Temiz
|59
|Hasan Beşerler
|Çayönü
|Marul
|Temiz
|60
|Hasan Beşerler
|Çayönü
|Havuç
|Temiz
|61
|Tarsan Ltd.
|Çatalköy
|Hıyar
|Temiz
|62
|Tarsan Ltd.
|Çatalköy
|Patlıcan
|Temiz
|63
|Menteş Soymert
|Çatalköy
|Patlıcan
|Temiz
|64
|Menteş Soymert
|Çatalköy
|Çeri Domates
|Temiz