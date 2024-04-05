Çilek, armut ve elmada limit üstü bitki koruma

5 Nisan 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 İşleyen Kardeşler İthal Domates-1 Temiz 2 İşleyen Kardeşler İthal Domates-2 Temiz 3 Bekir Cura İthal Domates Temiz 4 Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz 5 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz 6 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz 7 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz 8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Kirli 9 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 10 Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Mısır Slajı Temiz 11 Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Mısır Slajı Temiz 12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 15 Non Foods İthal Elma G.S Temiz 16 Non Foods İthal Elma Pink Lady Kirli 17 SVS Tic. Ltd. İthal Elma stk. Temiz 18 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 19 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 20 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 21 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz 22 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 23 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz 24 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz 25 Bekir Cura İthal Armut Deveci Temiz 26 Bekir Cura İthal Domates Temiz 27 Köşe Tic. Ltd İthal Armut Deveci Temiz 28 Köşe Tic. Ltd İthal Domates Temiz 29 Köşe Tic. Ltd İthal Kapya Biber Temiz 30 SVS Tic. Ltd. İthal Kapya Biber Temiz 31 Halil Kasap Paz. İthal Kapya Biber Temiz 32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 34 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma G.S Temiz 35 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz 36 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 37 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 38 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 39 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 40 Nej Grain Ltd. İthal Buğday ekmeklik-1 Temiz 41 Nej Grain Ltd. İthal Buğday ekmeklik-2 Temiz 42 Birgül Akkaya Tatlısu Biber Yeşil Çarli Temiz 43 Rado Goanta Tatlısu Domates Temiz 44 Rado Goanta Tatlısu Siyah Patlıcan Temiz 45 Adem Çil Tatlısu Siyah Patlıcan Temiz 46 Adem Çil Tatlısu Kabak Temiz 47 Ufuk Potak Mağusa Semiz Otu Temiz 48 Mehmet Potak Mağusa Marul Temiz 49 Ali Yeşil Mağusa Hıyar Temiz 50 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Temiz 51 Unipass Paz. Ltd. Güneşköy Çeri Domates Temiz 52 Uğur Kar Yeşilırmak Çilek Temiz 53 Figen Karafistan Yeşilırmak Çilek Temiz 54 İbrahim Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz 55 Mehmet Aktaş Yeşilırmak Çilek Temiz 56 Cevdet Atalar Yeşilırmak Çilek Kirli 57 Fatma Luman Yeşilırmak Çilek Temiz 58 Necmettin Baştaş Tarım Ür. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz 59 Hasan Beşerler Çayönü Marul Temiz 60 Hasan Beşerler Çayönü Havuç Temiz 61 Tarsan Ltd. Çatalköy Hıyar Temiz 62 Tarsan Ltd. Çatalköy Patlıcan Temiz 63 Menteş Soymert Çatalköy Patlıcan Temiz 64 Menteş Soymert Çatalköy Çeri Domates Temiz

Tarım Dairesi'nin haftalık mevve-sebze denetimlerinde çilek, elma ve armutta limit üstü bitki koruma tespit edildi.29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere Devlet Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda İthal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı. Svs Tic. Ltd. ait armutta (S.M)ve Non Foods’a ait elmada (Pink Lady) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.Yerli ürünlerden alınan 23 numunenin 22’si temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Yeşilırmak köyü sakini Cevdet Atalar’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.