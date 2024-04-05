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Çilek, armut ve elmada limit üstü bitki koruma

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Çilek, armut ve elmada limit üstü bitki koruma
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Tarım Dairesi'nin haftalık mevve-sebze denetimlerinde çilek, elma ve armutta limit üstü bitki koruma tespit edildi.
 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere Devlet Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda İthal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı. Svs Tic. Ltd. ait armutta (S.M)ve Non Foods’a ait elmada (Pink Lady) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yerli ürünlerden alınan 23 numunenin 22’si temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Yeşilırmak köyü sakini Cevdet Atalar’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 
        5 Nisan 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 İşleyen Kardeşler İthal Domates-1 Temiz
2 İşleyen Kardeşler İthal Domates-2 Temiz
3 Bekir Cura İthal Domates Temiz
4 Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
5 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz
6 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
7 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Kirli
9 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
10 Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Mısır Slajı Temiz
11 Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Mısır Slajı Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
15 Non Foods İthal Elma G.S Temiz
16 Non Foods İthal Elma Pink Lady Kirli
17 SVS Tic. Ltd. İthal Elma stk. Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
22 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
23 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
24 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
25 Bekir Cura İthal Armut Deveci Temiz
26 Bekir Cura İthal Domates Temiz
27 Köşe Tic. Ltd İthal Armut Deveci Temiz
28 Köşe Tic. Ltd İthal Domates Temiz
29 Köşe Tic. Ltd İthal Kapya Biber Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Kapya Biber Temiz
31 Halil Kasap Paz. İthal Kapya Biber Temiz
32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
34 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma G.S Temiz
35 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
36 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
37 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
38 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
39 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
40 Nej Grain Ltd. İthal Buğday ekmeklik-1 Temiz
41 Nej Grain Ltd. İthal Buğday ekmeklik-2 Temiz
42 Birgül Akkaya Tatlısu Biber Yeşil Çarli Temiz
43 Rado Goanta Tatlısu Domates Temiz
44 Rado Goanta Tatlısu Siyah Patlıcan Temiz
45 Adem Çil Tatlısu Siyah Patlıcan Temiz
46 Adem Çil Tatlısu Kabak Temiz
47 Ufuk Potak Mağusa Semiz Otu Temiz
48 Mehmet Potak Mağusa Marul Temiz
49 Ali Yeşil Mağusa Hıyar Temiz
50 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Temiz
51 Unipass Paz. Ltd. Güneşköy Çeri Domates Temiz
52 Uğur Kar Yeşilırmak Çilek Temiz
53 Figen Karafistan Yeşilırmak Çilek Temiz
54 İbrahim Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz
55 Mehmet Aktaş Yeşilırmak Çilek Temiz
56 Cevdet Atalar Yeşilırmak Çilek Kirli
57 Fatma Luman Yeşilırmak Çilek Temiz
58 Necmettin Baştaş Tarım Ür. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz
59 Hasan Beşerler Çayönü Marul Temiz
60 Hasan Beşerler Çayönü Havuç  Temiz
61 Tarsan Ltd. Çatalköy Hıyar Temiz
62 Tarsan Ltd. Çatalköy Patlıcan Temiz
63 Menteş Soymert Çatalköy Patlıcan Temiz
64 Menteş Soymert Çatalköy Çeri Domates Temiz
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