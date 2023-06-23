Çiftçiler Birliği, "17. Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri Projesi" hasat etkinliği düzenleniyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği “17. Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri Projesi" hasat etkinliği düzenliyor.

Etkinlik 24 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’de tedarikçi firmalar ve CreditWest Bank öncülüğünde Alaniçi’nde yapılacak.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam yazılı açıklama yaparak, tüm üreticileri ve halkı hasat etkinliğine davet etti. Ülkeye sahip çıkmanın yolunun üretimden geçtiğinin altını çizen Nizam, hasat etkinliğinde ortaya çıkacak sonuçları, sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayacaklarını kaydetti.

