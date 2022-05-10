Yumurtaya okkalı zam

Ülkede hükümet kurma çalışmaları devam ederken, zam yağmuru da kaldığı yerden devam ediyor.
Yumurtaya biz zam daha geldi.
Buna göre; 6'lı yumurta 12,5 TL'den 16 TL'ye, 20'li yumurta 39 TL'den 49 TL'ye ve 30'lu yumurta da 55 TL'den 72 TL'ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar dün sabah itibari ile marketlerde yerini aldı.
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