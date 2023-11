DND Kuzey Kıbrıs, La Joya Perla Residences & Beach Resort’u satışa sundu

Amerika’daki inşaat sektöründe yaptığı başarılı faaliyetlerinden sonra 2023 yılının ilk yarısında ülkemizde Ozan Dökmecioğlu tarafından kurulan DND North Cyprus, “DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta” sloganı ile Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörüne hızlı bir şekilde adım attı.DND Kuzey Kıbrıs, kısa sürede dördüncü projesi olan La Joya Perla Residences & Beach Resort’u 1 Kasım 2023 itibarı ile satışa sundu. Kuzey Kıbrıs’ta lüks yaşamı gerçek anlamda üst seviyeye taşıyacak olan La Joya Perla, İskele’de Bahçeler bölgesinde inşa edilecek.İnşaatına 2024 yılının Mayıs ayında başlanacak olan La Joya Perla’da anahtar teslimi ise 2026 yılının Kasım ayında gerçekleşecek. Toplam 384 konuttan oluşan projede 2+1, 1+1 ve stüdyo tipi lüks daireler yer alacak. Her günün tatil gibi hissedildiği bir yaşam sunmanın hedeflendiği La Joya Perla’da hem yetişkin hem de çocukların ihtiyaçlarının yanı sıra yaşama mutluluk katacak unsurlar yer alacak.DND Kuzey Kıbrıs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Dökmecioğlu, “DND olarak, kısa bir sürede Kuzey Kıbrıs’taki dördüncü projemiz olarak Bahçeler, İskele'de elverişli bir konumda yer alan prestijli konut projemiz La Joya Perla Residences & Beach Club'ı satışa sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Olağanüstü tasarımı, sunduğu olanaklar ve konumu ile öne çıkan 384 iki katlı üniteden oluşan seçkin kompleksimizde yıl boyunca lüks ve rahat bir yaşam vaad ediyoruz” ifadelerini kullandı.Ozan Dökmecioğlu, “Amerikan kalitesi ve lüksüne olan bağlılığımız La Joya Perla Residences & Beach Club'ın her detayında kendini göstermektedir. DND, hem ABD'de, hem de Kuzey Kıbrıs'ta bir trend belirleyici olma misyonu ile ilerlemektedir ve projelerimiz ile sadece konut sahiplerine değil, bölge insanı ve işletmelerine de değer katacak şekilde planlama yapmaktayız. İlk başta ciddi ve bilimsel araştırmalar yaparak, trendleri analiz ederek, bölge ve iklim koşullarına uygun olacak şekilde, sürdürülebilir, çevreci projeler tasarlıyoruz. Ayrıca konut sahiplerinin sadece mevcut ihtiyaçlarına değil, henüz farkında olmadıkları ihtiyaçları da ön görerek projelerimizi tasarlıyoruz” şeklinde konuştu.DND Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Dökmecioğlu ayrıca, müşterilerin büyük çoğunluğu yabancı kökenli olduğundan, adaya, Kıbrıs kültürüne, Kıbrıs insanıyla entegrasyonuna şirket olarak büyük önem verdiklerinin ve bu konuda çok güçlü bir rol oynayacaklarının altını çizdi.La Joya Perla’da hem yetişkinler, hem de çocuklar için konfor ve keyif odaklı birçok olanak 25 bin metrakare arsa alanı üzerine inşa edilecek bu özel projede yer alacak. La Joya Perla’da; açık hava sineması, kapalı ve açık yüzme havuzu, restoran, havuz bar, aqua park, basketbol sahası ve tenis kortu, mini market, spa ve spor salonu, unisex kuaför, yaratıcılığı artıracak şekilde özel olarak tasarlanan çocuk oyun alanları ve kid’s club ile her günün tatil havasında ve otel konforunda geçtiği bir yaşam biçimi sunulacak.DND North Cyprus tarafından hayata geçirilecek olan, iki katlı bloklarda villa görünümlü apartman daireleri olarak 384 konuttan oluşacak La Joya Perla Residences projesinin öne çıkan özelliklerine dair bilgiler aktaran DND Kuzey Kıbrıs Direktörü ve Kurucu Ortağı Aynur Zorba Güloğlu ise “Birçok projede opsiyonel ya da ek ücrete tabi olarak sunulan akıllı ev sistemleri, yerden ısıtma gibi olanaklar bizim projelerimizde standart olarak sunuluyor. DND North Cyprus’un sürdürülebilir, çevreci ve yenilikçi yaklaşımını ortaya koyan unsurlardan biri olarak insan hayatını kolaylaştıracak şeklilde teknolojiyi en üst seviyede kullanmamızın yanı sıra, İskele bölgesinde bir ilk olarak kumsal görünümlü havuzları La Joya Perla projemizde sunuyor olacağız. Üst kattaki konutların tamamı deniz manzarasına sahip olurken, zemin kattaki konutlar ise doğal kumsal görünümlü havuz ile tıpkı bir sahil kenarında yer alıyormuşcasına eşsiz bir ambiyansa sahip olacak. Bir diğer önemli imkan olarak da projeye 700 metre mesafede hayata geçireceğimiz La Joya Beach Club da tüm konut sahiplerimize keyif ve konfor odaklı hizmet sunuyor olacak” dedi.La Joya Perla Residences projesinde konut fiyatları lansmana özel olarak 89.900 GBP’den başlıyor. Farklı ödeme seçenekleri ile inşaatın tamamlanmasından sonra 3 yıla kadar yayılan, toplam 6 yıla varan ödeme planı ile alıcılara büyük kolaylık sağlanacak.DND 2017 yılında Boston, Amerika’da gayrimenkul konut geliştirme alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak kuruldu. Kısa sürede çok ciddi büyüme gerçekleştirerek Boston bölgesinde saygın ve tanınmış bir gayrimenkul geliştirme şirketi durumuna geldi. Amerika’da elde edilen başarıyı doğup büyüdüğü memleketine de taşımak üzere yola çıkan Ozan Dökmecioğlu, 2023 yılında DND North Cyprus şirketini kurdu. Açmış olduğu projelerde hızlı bir satış grafiğine sahip olan DND North Cyprus şirketinin hali hazırda İskele Bahçeler bölgesinde; 74 konutluk La Joya, 160 konutluk La Joya Azul ve 384 konutluk La Joya Perla projeleri bulunuyor. Bu projelere ek olarak, kısa bir süre önce de Ozanköy’de 8 adet lüks segment Akdeniz tipi villadan oluşan Ulivo adındaki projesi satışa açıldı.Kuzey Kıbrıs’ta önemli yatırımlarla öne çıkmayı hedefleyen DND, ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler özelinde çalışmalarını hızlandırmış bulunuyor.