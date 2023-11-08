KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Bak’tan destek istedi

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi,bir dizi temaslar için ülkemize gelen Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye Milli Takımlarında görev yapan bazı Kıbrıslı Türk sporcu ve antrenörlerimizde katılarak Türkiye Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve heyetiyle tanıştırıldı.

Toplantıda sporcularımızın Türkiye Milli Takım Kamplarında bulunma süreçlerinin yeniden planlanması ve yaşanan sorunların giderilmesi noktasında önemli konular görüşüldü.

Buluşmaya Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KEİ Ofisi Başkanı Sayın Ömer Cihan ile Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da katıldı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, ülkemize uygulanmakta olan spor ambargosu kaldırılıncaya ve federasyonlarımızın IOC'nin tanıdığı olimpik veya nonolimpik uluslararası ve dünya federasyonlarına üye olunana kadar, sporcularımızın Türkiye Milli Takımları ile dünyaya açılmasını, Türkiye Mili Takımlarına seçilen ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri’nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren sporcularımızın, yaşadıkları bazı idari ve teknik sorunların ortadan kaldırılması, spor tesislerimizin geliştirilmesi ve yenilerinin yapılması, Olimpiyat Evi'nin yapılması, federasyonlarımızınmalzeme ihtiyaçlarının Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından giderilmesi, ülke sporumuzun IOC kriterleri kapsamında ambargoların kaldırılmasına yöneli ortak strateji geliştirilmesi gibi konuları, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a aktararak destek istedi.



