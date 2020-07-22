Dış politikada bağımsızlaşan Türkiye: Daha hızlı, daha öfkeli

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük, para ve piyasa analizi şöyle:
- NATO’nun ikinci en büyük ordusu olan Türkiye, savunma sanayinde her geçen gün daha da bağımsızlaşıyor. Suriye ve Libya’da olan varlığına ilaveten, sondaj gemileri, fırkateynler eşliğinde Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışması yapıyor.
- Rus menşeli S-400 füzelerini alarak, hem ABD, hem AB, hem de Nato’ya karşı dik bir duruş sergiledi. ABD kongresi, dönem dönem Türkiye’ye karşı ABD ile dost olmayan ülkelere karşı devreye soktuğu CAATSA yaptırımları yüksek perdeye taşısa da, şimdilik başarılı olamadı.
- Kıbrıs adası açıklarında sondaj faliyetlerini geniş bir açıdan değerlendirmek gerekiyor. Keza, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Mısır ve Fransa’nın sözlü kınama mesajları sadece ‘kınama’ boyutunda kaldığının da altını çizmek gerekiyor.
- Avrupa ve ABD için Türkiye’nin vazgeçilmez bir ‘ortak’ olduğu şüphe kaldırmıyor. Kim ne derse desin, neredeyse 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapan ve Avrupa’nın güvenliği için önemli bir jeopolitik merkeze sahip Nato üyesi Türkiye’ye, ne ABD, ne de AB’nin yaptırım boyutunda bir hamleyi ele almasını, mevcut ekosistemde akıllıca bulmuyoruz.
- Dönelim tekrar Akdeniz’e. Akdeniz’in doğusunda yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi, haliyle bu önemli coğrafyanın çıtasını da bir hayli yukarıya çekti. Daha önceden bir araya geleceğine ihtimal bile verilmeyen ülkelerin, yeniden dirsek temasına geçtiğini bile görüyoruz. Ne de olsa konunun, siyasetin çok ötesinde ciddi bir ekonomik boyutu da var.
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