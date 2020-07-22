Greta 1 milyon euroluk ödülünü bağışladı

Merkezi Portekiz’de bulunan Gulbenkian Vakfı tarafından İnsanlık Ödülü’ne layık görülen genç aktivist Greta Thunberg, 1 milyon euro değerindeki ödülü iklim kriziyle mücadelede kullanılması için çeşitli gruplara bağışladı

Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Gulbenkian Vakfı tarafından her yıl verilen İnsanlık Ödülü’ne layık görülen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ödülünü bağışladı.





Greta, 1 milyon euroluk ödülünü iklim krizini durdurmak ve çevreyi korumak için mücadele eden çeşitli gruplara dağıtma kararı aldı.





Bir video aracılığıyla açıklama yapan Greta, “Bu hayal edebileceğimden daha fazla para, ancak tüm ödül parası vakfım aracılığıyla iklim krizinden ve ekolojik krizden etkilenen insanlara yardım etmek için çalışan farklı organizasyon ve projelere bağışlanacak” dedi.





Ödülün 100 bin euroluk ilk kısmının Amazon bölgesinde koronavirüs salgınıyla mücadele eden ‘SOS Amazonia’ adlı gruba bağışlanacağı belirtildi. 100 bin euroluk ikinci bir bağışın da ekolojik tahribatı uluslararası suç olarak kabul ettirmek konusundaki mücadelesi nedeniyle ‘Stop Ecocide Foundation’a yapılacağı açıklandı.





Greta, genç kuşakları iklim değişikliğine karşı harekete geçirebilmesi ve devam eden statükoyu değiştirmek için inatçı bir şekilde mücadele etmesi nedeniyle ödüle layık görüldü.





Genç aktivist daha önce bie Danimarka vakfından kazandığı 100 bin dolarlık ödülü salgın için bağışladığını duyurmuştu.