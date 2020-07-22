25 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
70 0
 
18 0
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
28 0
Cinayette korkunç detaylar
Cinayette korkunç detaylar
89 0
Aşı, 2021 ortasını bulacak
Aşı, 2021 ortasını bulacak
47 0
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
20 0
banner460

Greta 1 milyon euroluk ödülünü bağışladı

banner27

Merkezi Portekiz’de bulunan Gulbenkian Vakfı tarafından İnsanlık Ödülü’ne layık görülen genç aktivist Greta Thunberg, 1 milyon euro değerindeki ödülü iklim kriziyle mücadelede kullanılması için çeşitli gruplara bağışladı

Greta 1 milyon euroluk ödülünü bağışladı
22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:50

Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Gulbenkian Vakfı tarafından her yıl verilen İnsanlık Ödülü’ne layık görülen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ödülünü bağışladı.

 

Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 2

Greta, 1 milyon euroluk ödülünü iklim krizini durdurmak ve çevreyi korumak için mücadele eden çeşitli gruplara dağıtma kararı aldı.

 

Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 3

Bir video aracılığıyla açıklama yapan Greta, “Bu hayal edebileceğimden daha fazla para, ancak tüm ödül parası vakfım aracılığıyla iklim krizinden ve ekolojik krizden etkilenen insanlara yardım etmek için çalışan farklı organizasyon ve projelere bağışlanacak” dedi.

 

Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 4

Ödülün 100 bin euroluk ilk kısmının Amazon bölgesinde koronavirüs salgınıyla mücadele eden ‘SOS Amazonia’ adlı gruba bağışlanacağı belirtildi. 100 bin euroluk ikinci bir bağışın da ekolojik tahribatı uluslararası suç olarak kabul ettirmek konusundaki mücadelesi nedeniyle ‘Stop Ecocide Foundation’a yapılacağı açıklandı.

 

Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 5

Greta, genç kuşakları iklim değişikliğine karşı harekete geçirebilmesi ve devam eden statükoyu değiştirmek için inatçı bir şekilde mücadele etmesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

 

Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 6

Genç aktivist daha önce bie Danimarka vakfından kazandığı 100 bin dolarlık ödülü salgın için bağışladığını duyurmuştu.

banner342
Nobel Ödülleri’nde flaş karar: İptal edildi
Nobel Ödülleri’nde flaş karar: İptal edildi
1 0
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan sayısı 15 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan sayısı 15 milyonu aştı
3 0
Alaska'da tsunami alarmı
Alaska'da tsunami alarmı
21 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.