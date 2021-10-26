Dijital Türk lirası 2022'de uygulamaya konacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda blokzincir tabanlı dijital Türk lirasının 2022 yılında uygulamaya konulacağı ifade edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda blokzincir tabanlı dijital Türk lirasının 2022 yılında uygulamaya konulacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın çalışmasıyla ortaya konan Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testlerin yapılacağı da raporda dile getirildi.

Mevcut ve ileri teknolojilerin dijital Türk lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtilirken, programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler kayman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmalarının yapılacağı vurgulandı.

Programda dijital Türk lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına da başlanacağı ifade edildi.

Daha önce birinci faz pilot uygulama çalışmalarının test sonuçlarının 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

TCMB dijital Türk lirası için platform oluşturmuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dijital lira denemeleri ve geliştirme süreci için ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesinin planlandığını vurgulayan TCMB, "Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir." dedi.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceğini ve ileri aşama fazlara geçileceğinin altını çizen TCMB, blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda testlerin yapılacağını söyledi.

Ekonomi reform takvimine göre dijital liranın hukuki altyapısı sene sonunda hazır olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Mart ayında açıkladığı ekonomi reform takvimine göre, dijital liranın hukuki altyapısının oluşturulması ve dijital bankacılık lisanslamalarına imkan tanıyan düzenlemenin yürürlüğe girmesi hedefleri 31 Aralık 2021’e kadar tamamlanacak.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu ise Temmuz ayındaki enflasyon raporunda dijital paralarla ilgili çalışmaların yoğunlukla devam ettiğini belirtmiş ve “Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız” demişti. Merkez Bankası, Nisan ayında duyurduğu yeni düzenlemeyle kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasını yasaklamıştı.

6 Eylül'de yayımlanan Orta Vadeli Program'da dijital paranın teknolojik, ekonomik ve hukuki yapılarıyla ilgili çalışmaların sonuçlarının değerlendirilerek, Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi’nin birinci faz pilot bulguları doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlere devam edileceği vurgulanmıştı.