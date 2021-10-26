TDP MYK görev dağılımı yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), olağan kurultayın ardından görev dağılımını yaptı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP Merkez Yönetim Kurulu dün akşam Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı. Görev dağılımı şöyle:

“MYK Sözcüsü, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Çeler, Program ve Siyasi Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Nesip Nalcıoğlu, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Umur, Yerel Yönetimler Sekreteri Mehmet Harmancı, Eğitim Sekreteri Mürüde Çelikağ, Hukuki İşler Sekreteri Yeşim Dede, Dış İlişkiler ve Dış Temsilcilikler Sekreteri Doğa Yalçın, Tanıtım ve Medya Sekreteri Evrim Benzetsel, Sivil Toplum ve Sosyal İşler Sekreteri Çelen Çağansoy.”