Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak

Başbakan Ünal Üstel, salıya denk gelen arife gününün, kamu çalışanlarına idari tatil verileceğini açıkladı.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’ni kabulünde konuşan Üstel, kamu çalışanlarının maaşlarının Cuma günü ödeneceğini de kaydetti.
Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin pazartesi günü son toplantısını gerçekleştireceğini de belirtti.
4 günlük Kurban Bayramı, arife günün tatil verilmesi ve hafta sonunun da birleşmesiyle 6 gün olacak.
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