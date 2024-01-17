Enerji sektörünün yenilikçi ve güvenilir markası Cyprocable, ürettiği solar kablolar ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor!

Enerji kültürü oluşturulabilmesi ve çevre bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla, tüm dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası, “Enerji Tasarrufu Haftası” kutlanmakta.



Yenilenebilir enerjinin öneminin artan şekilde gündeme geldiği bir süreçte ülkemizde evrensel kalite standartlarında imalat yapan şirketlerin başında gelen Cyprocable firması, kendisine ait modern üretim tesislerinde yüksek performanslı solar kablolar ile dışa bağımlılığın azaltılmasına ve ülke ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunmakta. Bu kapsamda, güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye çeviren Fotovoltaik (PV) sistemlerde kullanımı zorunlu olan solar kabloları uluslarası standartlarda üreten Cyprocable, ülkemizde büyük bir açığı karşılamakta.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cyprocable Genel Müdürü Hasan Özbek;

“ İklim değişiklikleri ve olumsuz çevresel faktörler nedeniyle ve giderek artan enerji ihtiyacı karşısında rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiye yönelim, çevresel sürdürülebilirlik girişimleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynağı GES’lerde (Güneş Enerji Santralleri) kullanılan solar kablo ürünlerine olan ilginin artmasına da neden oldu. Cyprocable olarak titizlikle yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları ve önemli yatırımlar sonucunda Solar Kablo üretimini gerçekleştirerek yurtiçi ve yurtdışı taleplere önemli ölçüde cevap vermeye başladık. Uluslararası standartlara uygun, zorlu çevresel koşullara dayanıklı ve yüksek performanslı özelliklere sahip EN 50618 / IEC 62930 standardına göre üretilen kaliteli H1Z2Z2-K Solar Kablomuzu enerji sektörünün yatırımcılarına ve tüm paydaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz ile sektörün öncü şirketi olarak çalışmalarımızı aynı iştahla sürdürüyoruz.” dedi.

Özbek ayrıca; güneş enerjisi sistemi içinde düşük maliyete sahip olan solar kabloların sistem performansı açısından önemli bir rol oynadığının altını çizerek, santralin ömrünün ve verimliliğinin artmasında kabloların doğru seçiminin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Konunun teknik özelliklerinden de bahseden Özbek;

“Alev geciktirici, halojenden arındırılmış, aşınmaya ve ozona dayanıklı H1Z2Z2-K Solar kablosu, sanayi ve tarım alanları gibi açık ve/veya kapalı alanlarda bulunan, fotovoltaik güç kaynağı sistemleri, güneş paneli dizileri ve inverterler gibi sistemlerin çeşitli unsurlarını bağlamak için tasarlanıyor. Kablo kanallarında, kablo tavalarında kullanılabilen ve sıva altı ve sıva üstü kurulumuna uygun bir kablodur.” şeklinde bilgi verdi.

Kaliteli Solar Kablo kullanımında santralinizin ömrü ve verimliliği artıyor

Solar Kabloların kalitesi konusuna da değinen Özbek;

“Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan ve dış etkilere en çok maruz kalan solar (PV) kablolar uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Kalitesiz kablo kullanımı, sistem veriminde ciddi kayıpların oluşmasına, üretilen enerjinin tam kapasite ile sisteme taşınamamasına, dış ortamlardan kısa sürede olumsuz etkilenerek gereğinden sık bir şekilde değiştirilme ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olacak ve tüm bunlar maliyet artışı olarak yansıyacaktır. Kaliteli solar kablolar ile santrallerin ömrü ve verimliliği artırılabilir.

Cyprocable, teknolojiyi ve sektörün ihtiyaçlarını yakından takip ederek yenilikçi çözümlerle ürün çeşitliliğini artıracak çalışmalara ve önemli yatırımlara devam ederek ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamayı sürdürüyor” dedi.

