Husilerin Kızıldeniz’deki saldırıları Rum ekonomisini olumsuz etkiliyor

Rum Sözcü, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Hamas ile dayanışma için Husilerin Kızıldeniz’de seyreden gemilere düzenlediği saldırıların Rum ekonomisini olumsuz etkilediğini, bu durumun 22 Ocak pazartesi günü AB düzeyinde gündeme getirileceğini açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre, Sözcü Konstantinos Letimbiotis Güney Kıbrıs’ın, İngiltere’nin Yemenli Husilere yönelik operasyonlarına müdahil olmadığını ancak Kızıldeniz’deki gemilere düzenlenen saldırıların uluslararası piyasalar gibi Rum ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Letimbiotis, bu konunun 22 Ocak’ta AB düzeyinde ele alınacağını, toplantıya katılacak Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un güvenlik ve ekonomik etkiler bağlamında görüş belirteceğini kaydetti.

Rum yönetiminin, İngiltere’nin Husilere yönelik operasyonları önceden bilip bilmediği sorulan Letimbiotis Birleşik Krallık ile Kuruluş Anlaşması’nda, İngiliz Üslerinin kullanımını düzenleyen çerçeve içerisinde sürekli iletişim içerisinde bulunduklarını söyledi.



“Amaltheia inisiyatifinin tamamlanması dış unsurlara da bağlı”



Konstantinos Letimbiotis’e Rum Yönetimi'nin “Amaltehia” adını verdiği Larnaka’dan Gazze’ye denizden insani yardım götürülmesi projesinin ne durumda olduğu sorusuna karşılık “hükümetin, katlı koymak isteyen devletlerle diplomatik temasları devam ediyor. Anlaşılacağı gibi inisiyatifin daha da gelişmesi ve tamamlanması dış unsurlara da bağlı” dedi.

Alithia haberi “Amaltheia Halen Tartışma Aşamasında… Konstantinos Letimbiotis: İnisiyatifin Tamamlanması Dış Unsurlara da Bağlı… Hükümet, Husilere Yönelik Operasyonlara Karıştığını Reddediyor… Konunun Güvenlik ve Ekonomik Yönleri AB Önünde” başlık ve spotlarıyla aktardı.

