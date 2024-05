Creditwest Insurance Ödenmiş Sermayesini 25 Milyon TL'ye yükseltti

Creditwest Insurance Ltd. ödenmiş sermayesini 4 Milyon TL’den 25 milyon TL'ye, öz kaynaklarını 39 Milyon TL’ye yükselterek güçlü mali yapısıyla sektörde güven vermeye devam ediyor

Kuzey Kıbrıs’ın köklü sigorta şirketlerinden Creditwest Insurance Ltd. ödenmiş sermayesini 4 Milyon TL’den 25 milyon TL'ye, öz kaynaklarını 39 Milyon TL’ye yükselterek güçlü mali yapısıyla sektörde güven vermeye devam ediyor. 2023 yılında prim üretimini de % 73 artırarak 104 Milyon TL'ye yükseltildi.; "Artan sermayemiz, Creditwest Sigorta'nın istikrarlı büyüme stratejisinin bir yansımasıdır. Sigortalılarımıza sunduğumuz güvenilir hizmetin teminatı olan bu adım, geleceğe yönelik iddialı hedeflerimizin de bir göstergesidir."Kanat; Sigorta, geleceği düşünmenin en akıllıca yolu olduğunu belirterek riskleri minimize etmek için sigortanın bir lüks değil gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ihtiyaç olduğunu vurguladı. Hicran Kanat, sigorta yaptırmanın can ve mal güvenliğini koruma altına aldığını belirtti.Kanat "Sigorta, hayatın beklenmedik anlarında karşılaşabileceğimiz maddi ve manevi kayıpları en aza indirmenin en etkili yoludur. Evimiz, aracımız, iş yerimiz gibi değerli varlıklarımızı veya sağlığımızı koruma altına alarak, geleceğimizi daha güvenli hale getirebiliriz. Sigorta sayesinde beklenmedik bir kaza, doğal afet veya hırsızlık gibi durumlarda oluşabilecek mali yüklerden korunabilir, hayatımızı kaldığı yerden devam ettirebiliriz. Kanat, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli sigorta türlerinin bulunduğunu belirterek, bireylerin ve işletmelerin kendi risk profillerine uygun sigorta poliçeleri seçerek kendilerini güvence altına alabileceklerini ifade etti.Olası bir hasar durumunda hızlı ve etkili çözümler sunan Creditwest Sigorta, mağduriyetinizi en aza indirerek hayatın akışını kesintiye uğratmamayı misyon edinmiştir.Müşterilerimize gerek hasar tanzim hizmetleri gerekse sigorta satış hizmetlerimizi 7/24 mobil telefon hatlarımız, Whatsapp kanallarımız, Web sayfamız ve Creditwest Fast mobil uygulamaları ile sunabilmekteyiz.Gerek ürün satış sonrası, gerekse hasar tanzim sonrasında anında yapılan digital anketlerle müşterilerimizden geri bildirimler alınmakta ve değerlendirilmektedir.Söz konusu anketlerle; sigorta şirketimizin ve çalıştığımız tedarikçi firmalardan duyulan memnuniyeti belirleyen anketler yapıyoruz. Anket sonuçlarına göre de çalışma stratejilerimizi ilerletiyoruz, ürünler ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirilmeye devam ediyoruz.Creditwest Insurance, kuruluşundan bu yana müşteri odaklı ve yenilikçi bir vizyonla hareket ederek, tecrübesi ve bilgi birikimiyle güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Bireysel ve kurumsal müşterilerine geniş bir hizmet ağı sunan Creditwest Insurance, 18 çalışanı ve 48 acentesi ile halkımıza sigorta hizmetleri sunmaktadır. 13 Creditwest Bank Şubesi ile müşteri memnuniyetini, samimi ve dürüst ilişkilerini ön planda tutarak iş birliği yapmaktadır.Araç, Konut, İşyeri, Ferdi kaza, Seyehat, Nakliyat, Hırsızlık, Doğal Afetler, Mesleki sorumluluk ve her türlü sorumluluk sigortaları başta olmak üzere elementer branşta bulunan tüm sigorta ürünlerini halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sunmaktayız.Creditwest Insurance, sigorta sektöründeki öncü rolünü dijital alanda da sürdürüyor. Şirketin yaptığı yatırımlar sayesinde, müşteriler dijital kanallar ve www.creditwestinsurance.com web sitesi üzerinden kolaylıkla Zorunlu Araç Sigortası, Konut Sigortası, Kredi Hayat Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası ve Seyahat Sağlık Sigortası gibi ürünlere erişebiliyor ve hasar başvurularını hızlıca tamamlayabiliyor.Creditwest Insurance, sadece hasar anında değil, hayat boyu risk yoldaşı olma amacıyla müşterilerine özgün bir sigorta deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Şirket, müşteri odaklılığı ve inovasyon anlayışıyla sigortacılığa yeni bir perspektif getirerek sektörde öncü bir konumda bulunmayı sürdürmektedir