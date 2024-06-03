Credıtwest Bank İzmir’de ‘2024 Yılı Hedef Gerçekleştirme ve 2025 Yılı Vizyonu’ konulu toplantı düzenledi

Creditwest Bank, geçtiğimiz hafta İzmir'de yöneticilerin katıldığı bir zirve toplantısı düzenledi. Toplantıda 2024 yılının ilk 5 ayı değerlendirildi ve 2025 yılı projeksiyonu gerçekleştirildi. Toplantıya Creditwest Bank üst yönetimi, bölüm müdürleri ve şube müdürleri dahil 34 yönetici katıldı.

Başarının Sırrı: Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Fayda

Genel Müdür Mazher Zaheer, 2024 yılının ilk 5 ayının hedeflerin üzerinde başarıyla tamamlandığını belirterek tüm çalışan ve yöneticileri kutladı ve başarının sürdürülebilir olmasının en büyük amaçları olduğunu söyledi. Zaheer, yatırım, finansman, inovasyon, dijital bankacılık, finansal bilgi teknolojileri ve tüm bankacılık hizmetlerinde Kıbrıs'ta ilklere imza atan, en başarılı ve en cesur girişimlere öncülük ettiklerini vurgulayarak sürdürülebilir ve toplumsal fayda odaklı finans anlayışının gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak ve en iyi müşteri deneyimini sağlamak adına 30 yıldır olduğu gibi nice 30 yıllara daha tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Geleceğe Hazırlık: Değişim, İletişim ve Performans Eğitimleri

Toplantıda 2024 yılı ilk 5 ayında Dünya, Türkiye ve Kıbrıs'taki sektörel ve ekonomik gelişmeler değerlendirilerek yıl sonu hedefi revize edildi ve 2025 yılı için projeksiyon yapıldı. Ardından İGA İzmir Gelişim Akademisi öğretim üyelerinden Levent Zeren tarafından "bireysel ve kurumsal değişime uyum, yeni dünyada yönetici iletişimi, performans yönetimi, takım çalışması ve çapraz fonksiyonel çalışma" konularında eğitim verildi.

Mutlu Çalışanlar, Başarılı Gelecek: Creditwest'in İnsan Kaynakları Stratejisi

İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, lider olmanın en temelinde yatan koşulun mutlu ve donanımlı kurum çalışanları olduğunu ifade ederek, Creditwest Bank’ın çalışan bağlılığı ve memnuniyetini düzenli takip ettiklerini, çalışanın sesini önemsediklerini ve bu amaçla yapılan çalışma sonuçları üzerinden aksiyonları hayata geçirdiklerini vurguladı. Pekel, en önemli başarı anahtarlarının çalışanları ve yöneticileri olduğunu belirterek düzenledikleri yurt dışı eğitimlerle ve katıldıkları toplantı ve seminerlerle çalışanlarının dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerini sağladıkları gibi, başarıya ulaşma sürecini hızlandırdıklarını, iletişimi ve insan ilişkilerini güçlendirdiklerini, şirket kültürü ve ekip olma ruhunu geliştirdiklerini ve aralarındaki ilişkileri güçlendirdiklerini ifade etti.

Global Vizyon: Yurt Dışı Eğitimler ve Sektörel Etkinliklerle Sürekli Gelişim

Bu kapsamda her yıl Brand Week, SIBOS, Digital Age Summit, Websummit ve benzeri toplantı ve seminerlere yöneticiler gönderdiklerini ve göndermeye devam edeceklerini ifade etti.