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Çiftçilere akaryakıt desteğinin ilk kısmı ödendi

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Çiftçilere akaryakıt desteğinin ilk kısmı ödendi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılı akaryakıt desteğinin yüzde 50’lik ilk kısmının üreticilerin hesabına yatırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2022-2023 bitkisel üretim sezonu (kuru tarım, nadas, sulu yem bitkileri, narenciye, bağ, meyve ağaçları, zeytin, badem, harnup, sebze, sera alanları, ilkbahar ve sonbahar patatesi) ve 2023 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla bu desteğin yapıldığı bildirildi.

8 bin 953 üreticiye toplam 75.150.180,00 TL’nin ödendiği kaydedilen açıklamada, üreticilerin kartlarına aktarılan hakedişlerini yarından itibaren akaryakıt istasyonlarında kullanabileceği belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yıllık ödeme takvimi doğrultusunda ödemelerin yatırıldığı ifade edildi. 

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