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Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, "Nağmelerle Bahar" konseriyle sanatseverlerle buluşacak

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Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, "Nağmelerle Bahar" konseriyle sanatseverlerle buluşacak
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Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, "Nağmelerle Bahar" Konseri ile perşembe günü sanatseverlerle buluşacak.
Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak konser 20.30’da başlayacak. 
Konser ücretsiz olacak.
 
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