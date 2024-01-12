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Cardplus’ın Büyük Kutlaması: 18. Yıl Yeni Yıl Kampanyası Heyecanı!

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Cardplus’ın Büyük Kutlaması: 18. Yıl Yeni Yıl Kampanyası Heyecanı!
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Cardplus, 18 yıllık başarılı yolculuğunu kutlamak adına düzenlediği özel "Yeni Yıl Kampanyası" ile kredi kartı sahiplerini büyük bir heyecana sürükledi. 
Aralık ayı boyunca Cardplus kredi kartıyla gerçekleştirilen harcamalar, muazzam ödüllerle taçlandı.

Cardplus'ın 18. yılını kutlamak üzere başlatılan kampanya, 
01 Aralık - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Cardplus kredi kartı ve Cardplus poslarından yapılan 1000 TL ve üzeri alışverişleri kapsadı. 
Katılımcılara her alışverişleri için özel şans numaraları verildi.

Bu heyecan verici kampanyanın doruk noktası, 4 Ocak 2024 tarihinde Cardplus Genel Müdürlük binasında noter Enver Sedat SİMAVİ'nin denetiminde yapılan çekilişle belirlenen 90 talihliyle yaşandı. 
Kazananlar arasında 18 kişiye 1000 TL, 18 kişiye 2000 TL, 18 kişiye 3000 TL, 18 kişiye 4000 TL ve 18 kişiye 5000 TL olmak üzere toplamda 270.000 TL değerinde ödül dağıtıldı.

Cardplus, ödülleri talihlilerin kredi kartlarına yansıtarak onları bu özel kampanya ile daha da mutlu etti. 
Cardplus'ın 18. yıl kutlamaları, sadık kullanıcılarına duyulan teşekkürün bir ifadesi olarak öne çıktı. 
Büyük ödüller, Cardplus'ın müşteri odaklı ve yenilikçi hizmet anlayışının bir yansıması olarak öne çıkarken, kazananlarına muhteşem bir yeni yıl başlangıcı sunmayı hedeflediği de belirtildi. 
Cardplus, 2024 yılı boyunca da müşterilerini memnun etmeye devam ederek sektördeki lider konumunu korumayı amaçlıyor.
 
18 kişiye 5000TL
1180741 TEZER ARIF   
1192348 ALI ÖZCAN RENDE 
1216916 DÜRİYE MUSİOĞLU  
1173144 AVŞAR KUTALMIŞ  
1207039 VASFİYE TUNABOYLU
1226203 UMUT KORKUTER    
1166370 MUSTAFA ERKANT 
1191544 CEMAL TOMBUL
1185350 DARYA TOSUNCUK 
1187254 HÜDAVERDİ KAVAZ
1167123 ZEREN MUNGAN 
1215063 ERGÜN ULUÇHAN
1193008 EVREN BEDEOĞLU 
1166822 MEHMET ÖZLÜSES 
1173343 OLGUN SERDEN    
1171584 PAVLE KAJAEVI
1221916 ENGİN ARSLAN 
1220356 OLGUN ERDENAY             

18 kişiye 4000TL
1232403 HAKAN DEMİRTAŞ            
1179789 UMUT SELÇUKLU             
1208359 RAMADAN SEMİR             
1212458 SEVİL SÖNMEZ    
1167530 YASEMIN ÇANGAR
1232603 OLGA LAPUTINA 
1182450 NURCAN AMCA  
1162316 MUSTAFA DENYALI 
1201678 HASAN TÜCCAR 
1199453 AHMET ÇAKMAK 
1220281 DENKTAŞ DAĞYARAN 
1173604 NESRİN ÖZKAYALI
1217892 KEMAL BELEVİ 
1210567 ERTAN YILDIZ
1203945 ZEKİYE OYLUM
1233644 GARY JOHN PERRING
1163580 ALAN MICHAEL SCALES 
1230617 TOLGA TÜFEKCI

18 kişiye 3000TL
1163531 HÜLYA  AYBARS
1196923 MERTSAN ÇAKIRLI 
1186458 HÜSÜN TABUR  
1186431 FIGEN SERTBAY
1164845 NAZLI ÇIÇEK 
1231750 NURTEN ÖZÜNALP
1187483 HASAN YASAKCI 
1230959 SEVDA GÜNDÜZ 
1228028 IZZET TEKMAN
1184905 EBRU BAYIKOĞLU 
1211759 CEMALİYE ÖZKAN  
1197580 MÜSTEYDE IRIKOĞLU 
1166187 ABDULHADI TOPALOGLU 
1222587 MİNE GÜÇLÜER  
1166191 EMRAH GÜRKESKİN 
1179254 ALİ ALİOĞLU 
1184261 EMİR ALİ TATLIDİL   
1185720 OSMAN YORUCU 

18 kişiye 2000TL
1221381 HATİCE TEKDEMİR 
1162950 EROL ŞENSOY
1201809 BURAN ATAKAN
1169864 EVRİM KARACAMERT
1216880 PEMBE GÜL GÜREN  
1165187 RECEP VUDALI 
1178442 ÜLFET ERSOY 
1228037 YASIN ÇIFTÇI 
1212521 MUSTAFA AKAY REFİKOĞLU
1183597 BUKET KÖSE
1177709 METİN DEMİRCİ
1198827 SEVAL HISIM KARARLI
1219584 ALİ YAZGI 
1171957 SİBEL KAYMAKAMOĞLU
1191718 EMRAH AKSÜT 
1233995 METİN BORAN 
1179873 ALİ ÖZTUNÇ
1195932 MEHMET DİKER

18 kişiye 1000TL
1207288 UTKU ACISU  
1183217 İKBAL PARALİK 
1194520 YUSUF ÖZENCİ 
1189119 MUZAFFER KARABETÇA
1200348 ŞENİZ ALPCAN 
1160462 CAHİT YETKİLİ  
1233443 AHMET BİRSÖZ  
1190088 RAMADAN YARKAN     
1191721 GÜZİN NOLAN   
1205570 HÜSEYİN SELÇUKLU  
1175247 YUSUF AKAN
1215016 ZEHRA YÜRÜR 
1191386 INNA PAŞA 
1229185 AYLA ALANLI 
1225774 AHMET ÇUKUROVALI 
1208705 SERGHEI FRANJEV  
1189591 SALIH MURAT ÇAGDASER
1167550 EMEL GARDİYANOĞLU 
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