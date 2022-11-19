Bütçe açığı 821 milyon!

Maliye’nin verilerine göre bütçe açığı derinleşirken, açıklar iç borçla kapatılıyor



KKTC Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Ekim 2022 sonu itibarıyla 10 aylık genel bütçe “248 milyon 838 TL açık” verirken, “yerel bütçedeki açık 821 milyon 125 bin TL” düzeyine çıktı. KKTC Maliye Bakanlığı’nın verileri Ocak-Ekim döneminde genel bütçede “248 milyon 139 bin TL açık” gösterirken, “yerel bütçedeki açık 821 milyon 125 bin TL” düzeyine yükseldi. Eylül ayında genel bütçe 244 milyon 413 bin TL, yerel bütçe de 778 milyon 604 bin TL “açık” vermişti.

GELİR/GİDER DENGESİ BOZUK

Ocak-Ekim 2022 dönemindeki bütçe rakamlarına göre, 12,5 milyar TL’lik yerel gelirlerle 14,4 milyarlık genel bütçe giderlerini karşılama oranı %87.00 seviyesinde gerçekleşti. Maliye, bütçe açıklarını kapatabilmek için Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesiyle iç borç aramayı sürdürdü. Ekim sonunda dolar ve Euro cinsinden açılan DİBS ihalesiyle 376,7 milyon TL iç borç daha tedarik etti.

903 MİLYON İÇ BORÇ STOKU

Vadesi geldiği için ödemesi yapılan 269,4 milyon TL sonrasında Ekim sonu itibarıyla DİBS stoku 10,6 milyon TL, 41,01 milyon dolar (762,9 milyon TL) ve 7 milyon Euro (129,9 milyon TL), toplamda 903,5 milyon TL düzeyindeydi. Bakanlık ayrıca, Merkez Bankası’ndan Kısa Vadeli Avans (KVA) almaya da devam etti. KVA ise haziran sonunda 638,1 milyon TL olarak açıklanmıştı. DİBS ve KVA yolu ile oluşan iç borç stokunun 1,5 milyar TL civarında tahmin ediliyor.

