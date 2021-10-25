2020’nin dokuzuncu ayı sonunda 137 milyon 904 bin TL açık veren yerel bütçe, bu yıl 851 milyon 115 bin TL açık verdi. Bu rakama bütçe için alınan 211 milyon 316 bin TL avans da eklenince yerel bütçedeki dokuz aylık açık, 1 milyar 62 milyon 432 bin TL’ye ulaşıyor

KKTC’nin avans dahil 9 aylık yerel bütçe açığı 1 milyar TL’yi aştı ve 1 milyar 062 milyon TL civarında gerçekleşti. Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak-Eylül 2021 döneminde “yerel bütçe” açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %517.2 oranında, “avans dahil yerel bütçe açığı” da %182.6 oranında arttı.Standard Kıbrıs’ın Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020’nin dokuzuncu ayı sonunda 137 milyon 904 bin Türk Lirası açık veren “yerel bütçe”, bu yıl 851 milyon 115 bin Türk Lirası açık verdi.Bakanlığın verileri ayrıca, “Genel Gelirler” ile “Genel Giderler” açısından Ocak-Eylül 2020’de 71 milyon 741 bin TL olan açığın, 2021’in dokuzuncu ayı sonunda %735.55 artışla 599 milyon 439 bin TL’ye çıktığını gösteriyor.Maliye Bakanlığı’nın rakamlarına bütçe için alınan 211 milyon 316 bin 117 TL avans da eklenince, Eylül 2021 sonunda Hazine’nin “yerel bütçedeki” dokuz aylık “avans dahil açığı” 1 milyar 062 milyon 432 bin TL’ye, genel bütçedeki “avans dahil açığı” da 810 milyon 755 bin TL’ye ulaşıyor.2020 yılının Ocak-Eylül döneminde yerel bütçenin avans dahil açığı 375 milyon 984 bin TL, genel bütçenin avans dahil açığı da 309 bin 821 bin TL düzeyinde gerçekleşmişti.KKTC maliyesinin Eylül ayındaki yerel bütçe açığı 155 milyon 149 bin TL olarak hesaplandı. Geçtiğimiz ayın genel bütçe açığı ise 180 milyon 488 bin TL oldu.Ağustos ayında yerel bütçe 21 milyon 556 bin, genel bütçe de 82 milyon 260 bin TL fazla vermişti. 2021’de yerel bütçe Ocak ve Ağustos aylarında fazla verirken, genel bütçe Haziran ve Ağustos aylarında artıya geçmişti.Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre; Eylül ayı sonu itibarıyla bütçenin 2021 yılı boyunca toplam “yerel gelirleri” 5 milyar 067 milyon 127 bin TL, “yerel giderleri” de 5 milyar 918 milyon 243 bin TL oldu. Ocak-Eylül 2020 döneminde “yerel gelirler” 4 milyar 852 milyon 602 bin TL, “yerel giderler” de 4 milyar 990 milyon 506 bin TL düzeyinde hesaplanmıştı.Veriler ayrıca, Ocak-Eylül 2021 döneminde bütçenin “genel giderlerinin” 6 milyar 568 milyon 757 bin TL, “genel gelirlerinin” ise 5 milyar 969 milyon 317 bin TL olarak gerçekleştiğini gösteriyor. 2020’de “genel giderler” için 5 milyar 568 milyon TL, “genel gelirler” ise 5 milyar 496 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti.Maliye Bakanlığı rakamları incelendiği zaman TC Yardım ve Krediler kaleminin öngörülen rakamların uzağında kaldığı görülüyor.Hazırlanan bütçede öngörülen 1 milyar 150 milyon TL tutarındaki “Kamu maliyesinin desteklenmesi” amacıyla sağlanacak “kredinin” sadece %27.7’si sağlandı.Eylül sonu itibarıyla kamu maliyesinin desteklenmesi amacıyla Türkiye’nin sağladığı “kredinin” 319 milyon 054 bin TL’de kaldığı dikkati çekiyor. Ocak-Eylül döneminde bu rakamın 862 milyon 500 bin TL olması öngörülüyordu.Rakamlar bütçeyi destekleyecek kredi dışındaki kalemlerde de bütçe planlarının tutmadığını gösteriyor. 2021 yılı için öngörülen 2 milyar 500 milyon (daha sonra 3 milyar 238 milyon olarak tadil edilmişti) TL’lik “TC Yardım ve Krediler” kaleminin %35.84’ü (895,9 milyon TL) karşılandı.Ocak-Eylül döneminde TC hibeleri başlığı altında yer alan “savunma” bütçesine 362 milyon TL (gerçekleşme oranı %48), “TC yatırım bütçesine” 137,5 milyon (gerçekleşme oranı %23), “reel sektörün desteklenmesi” bütçesine de 46,3 milyon TL hibe sağlandığı da kayıtlara geçti