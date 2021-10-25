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“İki firma piyasayı istedikleri gibi belirleyemez”

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Bakan Arıklı, akaryakıt konusunda “İki firma piyasayı istedikleri gibi belirleyemezler. Piyasaya yeni aktörler sokmak için yeni lisans duyurusu yapacağız” dedi

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“İki firma piyasayı istedikleri gibi belirleyemez”
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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkede akaryakıt ve gaz tedariki konusunda ya yeni yakıt tedarikçileri bulacaklarını ya da devlet olarak yeni bir şirket kurarak piyasaya müdahale edeceklerini açıkladı.
Bakan Arıklı, Vadili’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Böylesine önemli ve stratejik ürün konusunda piyasayı iki özel firmaya teslim etmenin devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını, bu konuda devletin bir aktör olarak piyasaya müdahale etmesinin kaçınılmaz olduğunu” söyledi.
Açıklamada, Arıklı’nın şu ifadelerine yer verildi:
"Akaryakıtta şimdiye kadar yapılamayan bir işi başardık ve otomasyon sistemine geçerek kaçakçılığı önledik. Ama şimdi de bu 2 firma anlaşarak piyasayı konsolide edip fiyatları kontrolleri altında tutmaya çalışıyorlar. Ya istediğimiz kadar zam yaparsınız ya da piyasaya yakıt ve gaz vermeyiz diyorlar. Biz sosyal bir devletiz. Vatandaşımızı sermayeye teslim edemeyiz. İki firma piyasayı istedikleri gibi belirleyemezler... Bu durumda önümüzdeki hafta piyasaya yeni aktörler sokmak için yeni lisans duyurusu yapacağız. Ayrıca Ekonomi Bakanlığına bağlı yeni bir akaryakıt ve gaz tedarik şirketi kurmak için çalışma başlatacağız. Kurulacak olan bu Şirket, spot piyasadan ucuza akaryakıt ve gaz tedariki sağlayarak hem piyasayı dengeleyecek, hem de Kıb-Tek'e yakıt tedariki sağlayacak...”
 
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