Brent petrolün varil fiyatı $89,18 dolar

Güne $89,70 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:57 itibarıyla %0,08 azalışla $89,06'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,91, en yüksek $90,45 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,13 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.