Trafik Kazalarını Önleme Derneği, birçok kavşakta birden çok ölümlü kazalar meydana geldiğine dikkat çekti

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, "güvenli halini kaybetmiş" dediği Girne- Lefkoşa yolu üzerindeki Boğaz kavşağına, üst geçit yapılana kadar, trafik ışığı konmasının hayat kurtaracağı görüşünü dile getirdi.

Avcı, "Kavşaklarımız ne kadar güvenli?” başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki kavşakların standart olmaması, dönel çember, sığınmalı çember ve ışıklı çemberlerin değişik şekilde yollarda olmasının yeterince kafaları karıştırmakta olduğunu belirtti.

Birçok kavşakta birden çok ölümlü kazalar meydana geldiğini dile getiren Avcı, “Böyle olduğu halde bu kavşaklarımız yeterli güvenli hale getirilmemiş, önüne hız tespit kamerası konarak sorunun çözüldüğüne inanmak istenmiştir. Dönel Çemberin olduğu yere trafik ışık sistemi kurmak da, hız tespit kamerası koymak da çemberin çember görevi yapmadığının göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Girne’de yapılan Hyrondel ve Liman kavşaklarında, çemberlerin kaldırılıp yerine ışıklı sistem kurulması ile yeniden düzenlendiğini kaydeden Avcı, “Eski sistemde dönel kavşak olarak trafik sıkışıklığına cevap veremediği, araçların çembere iki aracın birlikte yanyana girmesi, kuyrukların uzaması nedeni ile çemberde olan aracın önünü kesme, tehlikeye girme pahasına araçların çembere süratli girmeleri de her türlü tehlikeye davetiye çıkarmaktaydı. Yeni yapılan trafik ışıklı ve yan yolların açılması ile bu kavşaklardaki güvenlik üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu kavşaklarda trafik ışık ve yer işaretlerine uyulduğu takdirde arabaların çarpışma olasılıkları azaltılmıştır.” dedi.

Ülkede araç ve sürücü sayısının nüfusa göre çok arttığını dile getiren Avcı, "bu hıza altyapı yetiştirmek hemen hemen imkansız hale gelmektedir. Kavşaklarda can güvenliği olması, kuyruk olmasından daha önemli olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Yeni yapılan kavşaklarla, Doğancı Çemberi ve Bellapais trafik ışıklarında polis ve Belediye zabıtalarının trafiğin yoğun olduğu saatlerde görev yapmalarının da dikkat çeken, olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Avcı, "güvenli halini kaybetmiş" Girne- Lefkoşa yolu üzerindeki Boğaz kavşağında araçların Girne’den gelip Eski Gönyeli yoluna dönme veya o yönden Lefkoşa’ya doğru dönen araçlarda sürücülerin yola atılarak hem kendilerine hem anayoldaki araçlara tehlike yaratmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Kavşakta polis kontrolü olmadığında, araç bekleme kuyruklarının 1-2 kilometre olabildiğine dikkat çeken Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

“En zor saatlerde Polis kontrolü güvenliği sağlamaktadır. İnsan canına bu kavşakta da zarar gelmeden, Projesi olan üst geçit yapılana kadar, trafik ışığı konması hayat kurtaracaktır. Karayolları Dairesi, Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi, Girne Kaymakamlığı ve Dikmen Belediyesi bu kavşaktaki düzenlemelerle can güvenliğinin sağlanmasında etken olmaları gerekmektedir.”