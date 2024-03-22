Brent petrolün varil fiyatı $84.86 dolar

Güne $85,08 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:53 itibarıyla %0,05 azalışla $85,04'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,65, en yüksek $86,77 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,09 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 19.03.2024 tarihinde ise $87,87 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.